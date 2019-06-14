Türk Armatörler Birliği’nden Hürmüz uyarısı

Türk Armatörler Birliği, 13 Haziran 2019 günü sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında Umman Körfezi'nde Panama bandıralı ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki tankere düzenlenen saldırıya meydana gelen gemi yangınları üzerine, Hürmüz Boğazı’nda Yaşanan Olaylar ile ilgili olarak, Gemi Güvenliği İçin Alınabilecek Tedbirler konulu bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride şunlar ifade edildi:

"13 Haziran 2019 günü sabah saatlerinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında, İran’ın Bandar Jask Limanı’na 14 mil; Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyrah Limanı’na ise 70 mil mesafede Japonya’ya ait Panama bandıralı “Kokuka Courageous” ve Norveç’e ait Marshall Adaları bandıralı “Front Altair” isimli iki petrol tankerinde patlama meydana gelmiştir.

Patlama sonrasında her iki gemide de yangın ve yara meydana gelmiş, toplam 44 gemi personeli sağ olarak kurtarılmıştır.

Tankerlerin meydana gelen olay sonrası yerel saat ile 06:12 ve 07:00’da tehlike sinyali gönderildiği ve ABD’nin bölgedeki 5’inci Filosuna bağlı savaş gemileri tarafından sinyallerin alındığı bildirilmiştir. “Front Altair” isimli tankerin Katar’dan Tayvan’a etanol taşıdığı, olay sonrası 23 kişilik gemi personelinin gemiyi terk ettiği ve bölgedeki Hyundai Dubai isimli bir tekne tarafından kurtarılarak bölgedeki İran süratli botuna teslim edildiği, olaydan yaklaşık bir saat sonra ise Suudi Arabistan’dan Singapur’a metanol yükü taşıyan “Kokuka Courageous” isimli diğer bir tankerde de patlama meydana geldiği, 21 kişilik gemi personelinin gemiyi terk ettiği ve Hollanda romörkörü Coastal Ace tarafından kurtarıldığı, hitamında ABD savaş gemisi USS Bainbridge’e transfer edildiği öğrenilmiştir.

Bölgedeki ticaret gemilerine yönelik saldırılar yaklaşık bir ay önce 12 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelmiş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyrah limanındaki Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört kargo gemisine sabotaj düzenlenmiştir.

Üst üste aborda durumundaki bahse konu dört ticari gemi çıkan yangın sonucu hasar görmüştür. Açık kaynaklarda yapılan yorumlarda meydana gelen patlamaların İran tarafından bölgeye döşenen deniz mayınlarından veya torpidolardan ya da gemiler limanda iken dalgıçlar tarafından yerleştirilen zaman ayarlı limpet mayınlardan kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte kendi değerlendirmemiz doğrultusunda hızlı botlarla omuzdan atılan füzelerle de gemi karinasına zarar verilebileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu olaylar incelendiğinde; bölgede seyir icra edecek/riskli limanlarda bulunacak gemilerimizin emniyetinin sağlanması kapsamında;

a. Gemilerin güvenlik riski yüksek liman/demir yerlerini kullanmamalarının veya bu limanlara yakın ve daha az riskli olan liman ve demir yerlerini tercih etmelerinin,

b. Gemilere silahlı güvenlik timlerinin alınarak liman periyotlarında da gemi güvenliğinin idame ettirilmesinin, özellikle gece periyodu süresince deniz tarafındaki güvenlik gözcülüğünün artırılmasının ve kimliği belirsiz sualtı dalgıçlarına karşı müteyakkız olunmasının,

c. Bir şüphe halinde liman çıkışları öncesinde sualtı ordonanslarına karşı dalgıç/rov marifeti ile karina kontrollerinin yaptırılmasının,

ç. İntikallerin gemilerin süratli bot/sahil kesiminden yapılacak saldırıya karşı en hassas olduğu sığ su ve kıyıya yakın bölgelerden mümkün olduğunca açık icra edilmesinin ve bu bölgelerden geçişin zorunlu olması halinde muhakkak güvenlik timleriyle geçiş yapılmasının,

d. Seyir süresince hassas bir gözcülük ve silahlı güvenlik timlerince nöbet ihdas edilmesinin,

e. İntikallerin caydırıcılık maksadıyla konvoy teşkil edilen bölgelerde askeri gemilerin refakatinde icra edilmesinin,

f. Dron ve/veya sivil uçaklarla gerçekleştirilebilecek hava saldırılarına karşı dronsavar ve mümkünse ateş desteği ihdas edilmesinin,

g. Riskli bölgelerden geçiş esnasında herhangi bir olaya karşı can kaybını azaltmak ve personel tahliyesini gerçekleştirmek üzere çevredeki gemi resminin takip edilmesinin,

h. Seyir ikazlarının titizlikle takip edilerek, Maritime Security Centre (www.mschoa.org) ve United Kingdom Maritime Trade Operations (www.ukmto.org) gibi organizasyonların raporlama ve bilgilendirme uygulamalarının takip edilmesinin, faydalı olacağı değerlendirilmektedir.''

Türk Armatörler Birliği

Vira Haber