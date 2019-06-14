Avrupa’nın en iyi kruvaziyer limanı yine Lizbon oldu

Uluslararası turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında yer alan Word Travel Awards’ta Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Destinasyonu kategorisinde ise yine GPH liman şehirlerinden Venedik ödülün sahibi oldu.

Uluslararası turizm ve seyahat endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında yer alan World Travel Awards’a kruvaziyer kategorilerine Global Ports Holding (GPH) damga vurdu. Global Yatırım Holding’in bağlı kuruluşu, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi GPH’ın işlettiği Lizbon Kruvaziyer Limanı 5’inci kez Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı seçildi. Yine GPH’ın liman şehirlerinden Venedik de Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Destinasyonu seçildi.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen World Travel Awards ödülleri sahiplerini buldu. Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı kategorisinde 13 aday yarışırken, bunların Barselona, Kuşadası, Antalya, Venedik ve Lizbon olmak üzere 5’i GPH’ın işlettiği limanlardı. Bu kategoride ödüle uzanan Lizbon Kruvaziyer Limanı oldu. Daha önce de 2012, 2015, 2016, 2017 yıllarında ödüle uzanan Lizbon Kruvaziyer Limanı, bu kategorideki 5’inci ödülünü kazanmış oldu.

Ödüllerde Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Destinasyonu kategorisinde yarışan 13 adayın ise 4’ü GPH’ın liman şehirleriydi. Bodrum, Kuşadası, Lizbon limanları da bu kategoride ödüle aday olurken, ipi göğüsleyen Venedik oldu.

Terminal binası 2 ödül getirmişti

15'i kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere 9 ülkede toplam 17 liman ile kruvaziyer liman işletmeciliğinin dünya lideri Global Ports Holding, 2017’de 24 milyon euroluk yatırımla tamamladığı terminal binasını hizmete almıştı. Üstün teknolojisi ve etkileyici tasarımı ile otoritelerin ‘olağanüstü’ olarak nitelendirdiği terminal, SIL Portekiz Real Estate 2017'de “Best Rehabilitation Urban Project – En İyi Kentsel Rehabilitasyon Projesi” seçilmişti. Yeni terminal binası ayrıca, kente kazandırdığı yenilikçi değerlerle 2017 Wallpaper Magazine Design Awards'da Lizbon’a “Best City - En İyi Şehir” ödülünü kazandırmıştı.

GPH, Venedik Kruvaziyer Limanı’nı 2016 yılında bünyesine katmıştı.

Vira Haber