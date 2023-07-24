Artvin'de "19. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali" Başladı

Hopa Belediyesince ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak amacıyla organize edilen festival kapsamında ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Taner Ekmekçi'nin anıta çelek sunduğu törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ekmekçi, Hopa'nın yeşil ve mavinin en güzel tonlarını içinde barındıran, içten ve samimi insanların yaşadığı güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Hopa'nın doğal güzelliğini, kültürünü gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma sorumluluğuyla festivalde kültür, sanat ve spor etkinliklerine yer verdiklerini belirten Ekmekçi, bu kapsamda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile organize edilen "PRO Beach Tour Hopa Etabına" ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

İlki 1999'da gerçekleştirilen plaj voleybolu maçlarının Hopa'ya ayrı renk kattığını aktaran Ekmekçi, "Organizasyonda günümüze kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Sporun, sanatın ve dostluğun bir arada olduğu festivalimiz konser etkinliği ile tamamlanacak. Genci, yaşlısı ile bir araya geliyoruz. Festivalde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu festival açılış sonrasında, yağlı direk yarışması, tavla turnuvası, laz böreği tanıtımı gibi sportif ve kültürel etkinlikler yapıldı.

-TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı plaj voleybolu turnuvası başladı

Festival kapsamında TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı plaj voleybolu turnuvası kadın ve erkekler müsabakaları başladı.

Belediyenin ev sahipliğinde ilçedeki Beach Volley Arena'da Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Gürcistan'dan 16'sı kadın ve 16'sı erkek toplamda 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın birinci tur müsabakalarında sporcular sıcak ve nemli havada rakiplerini yenerek üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı hafta sonu gerçekleştirilecek 2'nci tur, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Vira Haber