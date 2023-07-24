Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibinde Ağ Temizliği Yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi.
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Su altı dronuyla hayalet ağların bulunduğu bölge belirlenerek, 6 dalgıç tarafından alanın temizliği yapıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan 8 bin metrekare hayalet ağ, tekneyle Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Vira Haber
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