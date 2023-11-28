Artvin'de Fırtına Nedeniyle Yükselen Dalgalar Ulaşımı Aksattı
Artvin'in Karadeniz sahilindeki Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ulaşımda aksamalara yol açtı.
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İlçe merkezinde etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Kemalpaşa Tüneli çıkışı ile balıkçı barınaklarının bulunduğu Kemalpaşa Limanı mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Kemalpaşa-Hopa istikameti, Karayolları ekiplerinin çalışmasının adından temizlenerek trafiğe açıldı.
Su baskını nedeniyle balıkçı barınakları ile Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bazı iş yerleri de zarar gördü.
Vira Haber
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