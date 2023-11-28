Artvin'de Fırtına Nedeniyle Yükselen Dalgalar Ulaşımı Aksattı

İlçe merkezinde etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Kemalpaşa Tüneli çıkışı ile balıkçı barınaklarının bulunduğu Kemalpaşa Limanı mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Kemalpaşa-Hopa istikameti, Karayolları ekiplerinin çalışmasının adından temizlenerek trafiğe açıldı.

Su baskını nedeniyle balıkçı barınakları ile Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bazı iş yerleri de zarar gördü.

Vira Haber