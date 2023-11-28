Tekirdağlı Balıkçıların Yüzünü Kolyoz Bolluğu Güldürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yüzünün kolyoz ile güldüğünü söyledi.

Balıkçıların hava şartları el verdiği sürece avlanmaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Kentte balıkçılar kolyoz avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana bin kasa uskumru ile döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor." dedi.

Pehlivanoğlu, bu yıl bereketli bir sezon geçirildiğini, havanın soğumaya başlamasıyla balık çeşitlerinin de artmasını beklediklerini dile getirdi.

Balık bolluğunun devam etmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindireceğini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Avlanan kolyozlar Tekirdağ haline gidecek. Oradan balık tezgahlarındaki yerini alacak. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop çıkmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Vira Haber