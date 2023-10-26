Artvin'de Öğrenciler’den "Cumhuriyet Koşusu"

Yusufeli Milli Eğitim ile Yusufeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında dünyanın 5'inci, Türkiye'nin ise en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın gövde betonu üzerinde okullar arasında 100 metre koşusu organize edildi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında farkındalık oluşturmak adına ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirilen koşuya 45 öğrenci katıldı.

Ortaokullar arası koşuda kızlarda Yağmur Aslan, erkeklerde Ali Cihan, liseler arasındaki mücadelede ise İbrahim Gedikli birinci oldu.

Kaymakam Kerim Meral'in de izlediği yarışlar sonrasında öğrenciler baraj gövdesinde Türk bayrağı açtı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde verilecek.

Vira Haber