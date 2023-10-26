2 Takım Akdeniz'de Yelken Açacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ruhun Yelkenleri 2023: Ekstrabilite Toplulukların Gelişimi" konulu etkinlikte engelli bireyler Ak deniz 'de kapsayıcı bir yelken seferine katılacak.

Ruhun Yelkenleri Projesi, katılımcıların özel yetenek ve becerilerini ortaya koyabilecekleri etkili bir model olarak kapsayıcı yatçılığı yaygınlaştırma amacını taşıyor. Kapsayıcı mürettebat sayesinde hayata geçirilen proje ile, engelli bireylerin kendilerini göstermeleri ve gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaları amaçlanıyor.

Farklı meslek gruplarından pek çok engelli ve engelsiz birey etkinliğe farklı ülkelerden katılacak. Etkinlik kapsamında bir kadınlar takımı ve erkekler takımı olmak üzere birbiriyle yarışan 2 takım, Marmaris-Finike-Taşucu-Finike-Marmaris rotasında yelken açacak.

Bu yıl etkinlik, engelli bireylerin kendilerini topluma dahil edebilme yeteneklerinin geliştirilmesini kapsayan "Ekstrabilite" temasını ele alacak.

Toplam 620 deniz mili olan keşif gezisine ek olarak, kapsayıcı kültür festivalleri, yelken yarışları, kapsayıcı etkinlikler ile engelli ve engelsiz gönüllülerin konserlerinin yapılacağı Ekstrabilite Günleri düzenlenecek.

İlk Ekstrabilite Günü, katılımcıların Ruhun Yelkenleri gönüllüleri ve yelken yarışına törenle kabul edilmesiyle başlayacak. Deniz geçişinden sonra Mersin'deki Ekstrabilite Günleri birçok önemli etkinliği bir araya getirecek. 26 Ekim'de Tarsus'ta "Çeşitli acil durumlardan etkilenen kişilerin rehabilitasyonu ve sosyalleşmesi" konulu panel düzenlenecek.

28 Ekim'de ise kıyıda çevresel çalışmalar, kapsayıcı ustalık sınıfları ve konser olacak.

Ruhun Yelkenleri ekipleri, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü kutlamalarına katılarak bu kapsamda atölye çalışmaları da dahil olmak üzere farklı etkinliklerinde yer alacak.

Proje, 3 Kasım'da yarışı kazananlar için düzenlenecek bir ödül töreni ile sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ruhun Yelkenleri Projesi ve Beyaz Baston Derneği (ANO) Başkanı Oleg Kolpashchikov, "Ekstrabilite hareketi, farklı sosyal gruplardan Ekstrabilite üyelerinin birbirini tamamlayan yetenek ve becerilerini desteklemek, geliştirmek ve kullanmak için bir altyapı oluşturmaktadır. Bu proje ile hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.

Rosatom, Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar, Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajansı, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri, Tarsus, Silifke ve Finike Belediyeleri ile Mersin Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu kamu kuruluşları ve pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen Ruhun Yelkenleri seferleri https://vk.com/whitecane , https://extrability.org/ ve https://t.me/sails_spirit adreslerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Vira Haber