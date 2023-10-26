Çin Araştırma Gemisi Şi Yan, Sri Lanka Limanına Demir Attı

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kapila Fonseka'nın açıklamasına göre, Şi Yan 6'nın, başkent Kolombo'nun ana limanına ikmal amacıyla 28 Ekim'e kadar demir atmasına izin verildi.

Fonseka, demir atan geminin araştırma yapmasına izin verilmediğini, verilen iznin "çok açık" olduğunu ifade etti.

- Hindistan tarafı "endişeli"

Hindustan Times'ın haberinde de Hindistan'ın Hint Okyanusu'nda Çin donanmasının "genişlemesinden endişe duyduğu" öne sürüldü.

Haberde, Şi Yan 6'nın, donanma operasyonlarında deniz altıların kullanımına ilişkin deniz yatağındaki durumu araştırdığı iddia edildi.

Hindistan'ın daha önce de Çin'in Hint Okyanusu'ndaki söz konusu faaliyetlerine "itiraz ettiği" kaydedilen haberde, Şi Yan 6'nın Sri Lanka'ya demir atmasından, "ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre ise Hint Okyanusu'nun doğusunda 80 gün boyunca seyredecek olan Şi Yan 6'daki 13 araştırma ekibi, 28 bilimsel proje üzerinde çalışacak.

- Çin'in Yuan Wang 5 isimli araştırma gemisi Sri Lanka'ya demir atmıştı

Çin'e ait Yuan Wang 5 adlı araştırma gemisi de 2022'de Sri Lanka'nın güneyindeki Hambantota'ya gecikmeli olarak demir atmıştı.

Geminin demir atmasını geciktiren erteleme talebi, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından gelmişti.

Hint tarafının, geminin Çin Donanmasının olası operasyonları için taktiksel veriler topladığından endişe ettiği belirtilmişti.

Vira Haber