"Marmaris Boat Show" Başladı

Fuar, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) işbirliği ile Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik, şehrin turistik ve denizcilikle özdeşleşmiş bölgelerinden biri olan Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor ve toplamda üç gün sürecek.

Bu etkinlik, denizcilik dünyasının önde gelen oyuncularını ve denizle iç içe olanları bir araya getiriyor. Fuar, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 50 farklı şirketi ve 100 farklı markayı aynı çatı altında buluşturuyor. Ziyaretçiler, deniz araçlarından, denizcilik ekipmanlarına ve özel denizcilik aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tanışma fırsatı buluyor.

Fuarın önemli bir yönü, Marmaris'in doğal güzellikleri ve denizcilik geleneğiyle uyumlu bir şekilde düzenleniyor olmasıdır. Bu, etkinliği denizcilikle ilgilenenler için cazip bir destinasyon haline getirirken, aynı zamanda Marmaris'in denizcilik tutkunları için bir merkez olarak konumlandığını vurguluyor.

Marmaris Boat Show, denizcilik sektörünün son trendlerini ve en yeni ürünlerini tanıtmak için harika bir platform sunuyor. Ziyaretçiler, denizcilik dünyasının kalbinde yer alan bu etkinlikte hem denizcilikle ilgili yeni bilgiler edinebilirler hem de denizcilik ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurlar. Bu fuar, Marmaris'in denizcilik mirası ve geleceği arasındaki köprüyü kurma amacı taşıyor ve denizcilik tutkunlarının heyecanını artırıyor.

Vira Haber