Denizcilik Genel Müdürlüğünden Muafiyet Duyurusu
Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından muafiyet duyurusu yaptı.
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Duyuru şu şekilde;
'Türk Boğazları'ndan ham petrol veya petrol ürünleri yüklü olarak geçen gemilerin P&I sigortasının geçerliğine ilişkin Teyit Mektubu sunmaları uygulamasından, bu yükleri ülkemiz limanları arasında taşıyacak gemilerimiz Genel Müdürlüğümüzce muaf tutulacaktır.'
Vira Haber
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Etiketler : Dencilik Genel Müdürlüğü, Petrol, P&I
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