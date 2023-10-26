Denizcilik Genel Müdürlüğünden Muafiyet Duyurusu

Duyuru şu şekilde;

'Türk Boğazları'ndan ham petrol veya petrol ürünleri yüklü olarak geçen gemilerin P&I sigortasının geçerliğine ilişkin Teyit Mektubu sunmaları uygulamasından, bu yükleri ülkemiz limanları arasında taşıyacak gemilerimiz Genel Müdürlüğümüzce muaf tutulacaktır.'

Vira Haber