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Denizcilik Genel Müdürlüğünden Muafiyet Duyurusu

Denizcilik Genel Müdürlüğünden Muafiyet Duyurusu

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından muafiyet duyurusu yaptı.

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Duyuru şu şekilde;

'Türk Boğazları'ndan ham petrol veya petrol ürünleri yüklü olarak geçen gemilerin P&I sigortasının geçerliğine ilişkin Teyit Mektubu sunmaları uygulamasından, bu yükleri ülkemiz limanları arasında taşıyacak gemilerimiz Genel Müdürlüğümüzce muaf tutulacaktır.'

Vira Haber

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