DTO İzmir Şubesi Cumhuriyetin 100.Yılına Özel Fotoğraf Yarışması Düzenliyor

Yarışmanın detayları şu şekilde:

Yarışma Konusu: "Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Ülkemiz ve Bölgemiz Denizciliği" teması ile düzenlenen yarışma, denizcilikle ilgili herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan bir konsept sunuyor. Denizciliğin farklı alanlarına odaklanan fotoğraflar kabul ediliyor.

Yarışma Tarihleri: Yarışma, 1 Eylül 2023 tarihinden başlayarak 1 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Ödüller: Yarışmada dereceye giren fotoğraflar için şu ödüller verilecek:

Birinci olan fotoğraf sahibi tam altın kazanacak.

İkinci sıradaki fotoğraf yarım altın ödül alacak.

Üçüncü sırada yer alan fotoğraf sahibi çeyrek altın kazanacak.

Bu fotoğraf yarışması, denizcilikle ilgilenen ve bu alanda yeteneklerini sergilemek isteyen fotoğrafçılara güzel bir fırsat sunuyor. Katılımcıların denizcilikle ilgili farklı alanları ve konuları göz önünde bulunduran yaratıcı fotoğraflar çekmeleri bekleniyor.

Vira Haber