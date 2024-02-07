İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Artvin’de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Artvin’de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Artvin’de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

A+A-

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.