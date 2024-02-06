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Gemi Brokerleri Derneği, Tamer Kıran'ı Ziyaret Etti

Gemi Brokerleri Derneği, Tamer Kıran'ı Ziyaret Etti

Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ı ziyaret etti.

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Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ı Oda merkezinde ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Şahin, ziyarette 28 Haziran’da altıncısına ev sahipliği yapacakları Bosphorus 2024 Ship Brokers’ Dinner hakkında Tamer Kıran’a bilgi verdi.

Şahin yaptığı açıklamada, “Türk denizcilik sektörünün lideri olarak uluslararası itibarı ve katılımı yüksek olan bu organizasyonda ülkemizi daha iyi temsil edebilmek için kendisinin görüş ve önerilerini aldık. Her zamanki kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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