Elleçlemede Yeni Lider Aliağa

2023 yılında 81 milyon ton yük elleçlemesinin yapıldığı Aliağa limanları, Türkiye’nin en fazla yük elleçleyen liman bölgesi konumuna yükselerek Türkiye’nin lojistik bir üs haline gelmesine büyük katkılar sunuyor.

81 milyon 355 bin ton ile yük elleçlemede zirve Aliağa’nın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, Aliağa limanlarında 2023 yılında gerçekleşen toplam yük elleçlemesi bir önceki döneme yüzde 0,36 artarak 81 milyon 355 bin ton olarak gerçekleşirken; 2023 yılını 81 milyon 291 bin ton elleçleme ile kapatan ve uzun yılları yük elleçlemesinde zirveyi bırakmayan Kocaeli limanlarını geride bırakarak 1.’liğe yükseldi. Konteyner elleçlemesi bir önceki döneme göre yüzde 6,15 artarak 1 milyon 585 bin TEU olurken, aynı dönemde limanlara gelen gemi sayısı da yüzde 4,31 artarak 6329 olarak gerçekleşti.

Aliağa limanları 2023’te de ekonomiye önemli katkılar sunmaya devam etti

Aliağa limanlarının 2023 yılı verilerini değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Ekonomide yaşanan negatif süreçlerin aksine; Aliağa limanlarının ve sanayisinin stratejik konumu, nitelikli üretim gücü ve lojistik kapasitesi ile gerek yurt içine, gerekse de dünya ticaretine 2023 yılında da önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Ertürk: ‘Aliağa limanları, Anadolu sanayisinin dünyaya çıkışında en önemli merkezlerden biri’

2023 yılı yük elleçlemesinde Aliağa limanlarının 1.’liğe yükselmesinin önemli bir başarı olduğunu kaydeden ALTO Başkanı Ömer Ertürk, “Küresel ekonomide yaşanan durgunluğun deniz ticaretini de doğrudan etkilemesine ve son dönemde küreselleşen değil de ayrışan bir dünyanın olumsuz etkilerine rağmen, Aliağa limanlarımızın bu önemli başarısı bizleri gururlandırdı. 2023 yılında Aliağa limanları Ege Bölgesi’nde elleçlenen toplam yükün yüzde 89,3’ünü tek başına gerçekleştirirken Türkiye’de elleçlenen toplam yükte ise bu oran yüzde 15,6 oldu. Veriler ışığında baktığımızda Aliağa limanları, Anadolu sanayisinin dünyaya çıkışında en önemli merkezlerden biri haline geldi” dedi.

Aliağa’dan 7,5 milyar dolar dış ticaret fazlası

Açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den alınan dış ticaret verilerini de değerlendiren Başkan Ertürk, “Aliağa limanlarından 2023 yılında 21 milyar 829 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleşirken, 14 milyar 270 milyon 420 bin dolar da ithalat yapıldı. Böylece toplam dış ticaret hacmimiz 36 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke olarak maalesef dış ticaret açığı veren bir konumdayız, ancak Aliağa olarak 7 yıldır dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. 2023 yılında, Aliağa’nın yaratmış olduğu dış ticaret fazlası 7 milyar 559 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bölgemizde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 152,9 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, ülkemize döviz girişi sağlanması ve dış ticaret açığına pozitif katkı sunması bakımından büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Ertürk: ‘Reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar çok önemli’

Ortaya çıkan rakam ve rekorların bölge limanlarının ve sanayisinin üretimde ve lojistik güç anlamında olumlu ilerlemeler gösterdiğini belirten Ertürk, “Sanayimizin ve limanlarımızın gösterdiği başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgemize odaklanmasını sağlıyor. 2024 yılında Aliağa’da pek çok yatırım programının devreye alındığını görüyoruz. Anılan veriler ışığında baktığımızda Aliağa’nın geleceğe bakışının, hangi çerçevede olması gerektiğine işaret ediyor. Bölge sanayicisinin ve lojistik firmalarının sorunlarının çözümü, bölgemizde iş yapmayı tercih eden yatırımcıların ve ilçe halkının refahına olumlu etki edecek ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak. İş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye, ürettiğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar ve üreticinin desteklendiği politikaların çeşitlenerek hayata geçirilmesinin iş dünyası için çok önemli olduğunu da vurgulamamız gerekiyor” dedi.

Ertürk: ‘Sorunların giderilmesinde en doğru çözüm “İL” olmaktır’

Başkan Ertürk açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu büyüme, arkasında oluşturduğu sorunların çözümlenmesi gerekliliğini göstermesinin yanında, yapılacak yatırımın kısa zamanda geri döndüğünün de göstergesidir. Bu sorunların çözümü için kamu ve yerel dinamiklerin birlikte hareket etmeleri gerektiği görülmektedir ve bu çerçevede de uzun zamandır bekleyen sorunların giderilmesinde ve gelecek projeksiyonunun sağlıklı olarak belirlenmesinde en doğru çözüm “İL” olmaktır. Bu çözümün ülkemize yüksek katma değer sağlayacağı aşikardır.”

Vira Haber