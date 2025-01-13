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Artvin’in Arhavi İlçesinde Kuyruğuna Ağ Dolanan Yunus Balığı Karaya Vurdu

Artvin’in Arhavi İlçesinde Kuyruğuna Ağ Dolanan Yunus Balığı Karaya Vurdu

Artvin’in Arhavi ilçesinde kuyruğuna ağ dolanan yunus balığı karaya vurdu. Artvin'in Arhavi ilçesinde denizden karaya vuran ölü bir yunus balığı bulundu.

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Olay, Arhavi sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında bir yunus balığının ölü olarak karaya vurduğunu fark etti. Olayın ihbarı üzerine Arhavi Belediyesi ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yunus balığının, kuyruğuna takılan ağ nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vira Haber 


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