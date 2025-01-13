İstanbul’da Denize Atık Su Deşarjı İhbarı Üzerine Denetim Başlatıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğu ihbarı üzerine denetim başlattı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul, Deniz, Atık Su, İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi
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