Arvin Gemisini Su Altından Aras Denizcilik Çıkaracak

Denizcilik tarihinin ilginç kazaları arasında yerini alan ve 17 Ocak 2021 tarihinde Bartın Güzelcehisar açıklarında batan Arvin gemisi, su altından çıkartılarak ekonomiyi kazandırılacak.

Aras Denizcilik ve Sualtı Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait ayı bacaklı vinç çalışmalara başladı. Aras Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Aras, 5’i gemi personeli, 10’u sektörün uzmanı dalgıçlardan olmak üzere toplam 15 personelin 3 ay çalışacağını söyledi.

Çalışmalara başlayan ekip, ilk olarak sualtı video görüntüleme çalışması yapıyor. Ardından deniz altında kaynak kesme yöntemi ile 30-40 tonluk parçalar halinde ayı bacaklı vinç sayesinde hurda denizin altından çıkartılacak.

Bartın’da bu güne kadar deniz altında yapılan en büyük operasyon olarak kayıtlara geçen çalışmanın 90 günde tamamlanması planlanıyor.

Ne Olmuştu

113 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemi, Gürcistan’dan Bulgaristan’a üre yükü taşırken 17 Ocak 2021’de çıkan fırtınada ortadan kırılarak batmıştı. İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3'ünün cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı. Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.