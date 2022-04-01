Cide Limanı’nda Dip Tarama Çalışması Başlatıldı

Kastamonu Cide’de liman ağzının kum birikmesi sonucu balıkçılar açısından da riskli hale gelen durum için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gönderilen tarama gemisi, Cide’ye ulaştı. Yer yer, 1.5 metre derinliğe kadar düşen Cide Limanı’nda yapılacak tarama çalışması sonrası derinliğin en az 5 metreye kadar yükseleceği öğrenildi.

Yapılan tarama çalışması sonrası limandan alınacak 30 bin metreküplük malzemenin ise ekolojik dengenin bozulmaması için açık denize boşaltılacağı belirtildi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel afetinde bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na durumu bildiren ve Cide Limanı’nı afet kapsamına aldırtan 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Liman’ın gerek girişi gerekse iç kısmı yıllardır akıntılar ile sığlaşmış ve derinlik giriş kısmı 2 metre iç kesimlerde bazı noktalar 1,5 metreye kadar düştüğü için büyük gemi ve tonajlı balıkçı tekneleri limana girmekte zorlandıkları, hatta kum yüzeye oturduklarına şahit olundu. İnşallah tarama sonrası liman olarak ilçemize bölgeye daha aktif hizmet edecektir. Talebimizi ilettiğimiz Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcımız Selim Dursun ve Müdürlerimize teşekkür ediyorum.”

