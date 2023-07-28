As One Yelkenlisi Birinci Oldu

DHL Express Türkiye’nin üç yıldır ana sponsorluğunu üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı 25 Temmuz Salı günü Bodrum’da başladı. “As One” isimli yelkenlisini ilk defa 100. Yıl Halikarnas Kupası için suya indiren DHL Express Türkiye ekibi, Halikarnas 100. Yıl kupasının ilk yarışı olan Bodrum-Marmaris etabını grubunda birincilikle tamamladı.

DHL Express Türkiye’nin sahip olduğu “As One” yelkenlisi, IOR sınıfları için özel olarak tamamen karbon ve titanyumdan üretilmiş safkan bir yarış teknesi olarak tanımlanıyor. DHL Express Türkiye tarafından ilk kez bu sene 100. Yıl Halikarnas Kupası için suya indirilen one tonner modelindeki “As One”ın uluslararası organizasyonlarda kazandığı pek çok başarısı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nı, hem ülkemizin tanıtımına hem de deniz sporlarının gelişmesine önemli katkı sağlayan bir organizasyon olarak gördüklerini belirten DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu: “DHL Express Türkiye olarak 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesine büyük bir organizasyonun içinde olmak ayrı bir gurur kaynağı. Bu yılki yarışların bizim için önemli başka bir özelliği ise şirketimize ait olan ve adını da kurum kültürümüzün mottosundan alan “As One” isimli yelkenlimizin ilk defa bu sene suya inmiş olması. DHL Express Türkiye’nin 6 çalışanının da yarıştığı ekibimizin Halikarnas 100. Yıl kupasının ilk yarışı olan Bodrum-Marmaris etabını grubunda birincilikle tamamlaması hepimiz için büyük mutluluk kaynağı oldu. DHL Express olarak benimsediğimiz ekip birlikteliği, takım olma ruhu, hız, tutku gibi kurumsal değerlerimizle örtüşen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na çok önem veriyoruz ve kendi yelkenlimizle daha nice başarılar kazanmayı arzu ediyoruz” dedi.

100. Yıl Halikarnas Kupası'nda 45 takım, 450’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yarışçı 4 gün boyunca mücadele edecek. Kazanan ekipler 30 Temmuz Pazar günü Bodrum Kalesi’nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Vira Haber