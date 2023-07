Emrah Yılmaz Çavuşoğlu: 'Denizcilik Bakanlığı Mutlaka Kurulmalıdır'

Dünyanın en temiz koylarına sahibiz. Kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip körfezlerimiz var. Deniz-kum-güneş üçlemesinden tutun da dalış turizmine kadar çok ciddi avantajlarımız var. Akdeniz Çanağı’ndaki en avantajlı ülkelerden biriyiz. Karadeniz gibi eşsiz ve devasa bir hinterlanda sahip bir denizimizin olması da başlı başına bir şans… Hizmet sektöründe dünya standartlarının üstündeyiz. Kurulacak bir Denizcilik Bakanlığı ile sektörümüz denizcilik turizminden hak ettiği payı alacaktır” ifadesini kullandı.

Sahip olduğu denizleri, masmavi koyları ile dünya kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonlarından olan Türkiye, hizmet kalitesi ve genç nüfusu ile de çok önemli bir avantaja sahip. 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de Denizcilik Bakanlığı’nın bulunmaması adeta bir ironi niteliğinde…

KRUVAZİYER TURİZMİNDE ÇOK ÖNEMLİ AVANTAJLARIMIZ VAR

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizmi alanında Türkiye’nin tüm dünyada örnek gösterilebilecek avantajlara sahip olduğunu belirtti. Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasında bulunan Türkiye’nin Akdeniz Çanağı ile Afrika’ya, Karadeniz ile de Rusya ve BDT ülkelerine uzanabildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sahip olduğu coğrafi konum ve denizlerimiz tüm dünyayı kıskandıracak türden. Akdeniz’e ek olarak bir de Karadeniz gibi çok özel bir denizimiz ve bu denizimizin hinterlandı var. Rusya gibi bir dünya devinden tutun da Avrupa’nın en önemli ülkeleri Türkiye’yi tanıyor, biliyor ve kruvaziyer turizminde ülkemizi tercih ediyor. Ülke olarak tanıtımımızı daha profesyonel şekilde yapmalıyız.” dedi.

DENİZCİLİK BAKANLIĞI DERHAL KURULMALI

Türkiye’nin bir yarımada olduğunu ve üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, bütün bu avantajlara rağmen ülkede ‘Denizcilik Bakanlığı’nın olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Denizcilik Bakanlığı, bizim gibi bir ülke için olmazsa olmazlar arasında gelmektedir. Düşün bir kere; 3 tarafınız denizlerle çevrili olacak ama denizcilik bakanlığınız olmayacak. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Denizcilik Bakanlığı’nın mutlaka kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ülke olarak denizlerimizden arzu ettiğimiz ölçüde faydalanamıyoruz. Hayatında denize hiç girmemiş insanlarımız var. Deniz bizim için hala çok lüks. Deniz ürünleri tüketiminde Avrupa ülkeleri ile kıyaslanamıyoruz ve çok gerilerdeyiz. Deniz, ulaşılabilir olmalı. Biz, Camelot Maritime olarak ülkemizin KAMU tarafının başta olmak üzere tüm bileşenlerin denizcilik alanında daha aktif olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

GELECEK KRUVAZİYER TURİZMİNDE

2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye’ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “2022’de kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. Ülkemiz limanlarına 2023 yılının ilk 5 ayında yanaşan kruvaziyer sayısı % 43 artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısı ise 300 bine ulaştı. Kruvaziyer turizminde yıl sonu hedefi 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak. 2023 yılının ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Aynı dönemde ülkece 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırladık. En fazla konuğu 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı. Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekliyoruz.”

HELVA YAPMAMIZ İÇİN HER TÜRLÜ MALZEMEMİZ VAR

Ülke olarak en temiz koylara, genç nüfusa, eğitimli çalışanlara ve hizmet sektöründeki tecrübeye sahip olduğumuzu vurgulayan Camelot Maritime Genel Müdürü Kaptan Gürbüz Can, “Halk tabiri ile konuşacak olursak kruvaziyer turizmi alanında yağımız, şekerimiz, unumuz var. Kısacası helva yapmak için her türlü malzemeye sahibiz. Artık helva yapmamız ve sahip know howımızı uluslararası arenada fark yaratacak şekilde kullanmamız gerekmektedir. Kruvaziyer turizminde daha fazla gelir elde edebiliriz. Camelot Maritime olarak biz, ülkemize yaptığımız yatırımlarla denizcilik sektörümüzün ileri seviyelere ulaşması için çaba sarfediyoruz. Kruvaziyer turizminde daha gidecek çok yolumuz var. Pastadan hak ettiğimiz dilimi henüz almadık. Bütün enerjimizle bunun için çalışmalıyız. Yat turizminin canlandığı yaz aylarında koylarımız yerli ve yabancı teknelerle dolu. Maalesef koylarımıza gelen teknelerin çok ciddi çevre kirliliğine sebep olduğunu ve denetimlerin yetersiz kaldığını tüm sektör biliyor. Bu ve bunun gibi birçok konunun da denetlenmesi için Denizcilik Bakanlığı’nın ciddi bir rolü olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurulacak Denizcilik Bakanlığı bize farklı bir ivme katacaktır. Denizcilik sektörünün bileşenleri olarak bakanlığın kurulmasını istiyor, bunun için çalışıyoruz” dedi.

