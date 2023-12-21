GBD Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümünü Büyük Bir Organizasyonla Kutladı

Bostancı Şahane Cabaret’te düzenlenen geceye; İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen, DTO 37 No’lu Komite Başkanı Bahadır Tonguç, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Olcay başta olmak üzere, denizcilik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek üyeleri ve misafirler katıldı.

Gecede Gemi Brokerleri Derneği Başkanı İsmail Şahin bir konuşma yaptı. İsmail Şahin bu özel gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2023 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2024 yılına giriyoruz. Geride bıraktığımız yılda büyük bir mutluluk ve gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, cumhuriyeti kuran başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dava ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Şahin: Bosphorus Ship Brokers’ Dinner’ın 28 Haziran 2024’de 6’ncısını Gerçekleştireceğiz

2023 yılı sektörümüzü de derinden etkileyen hem bölgesel hem küresel etkileri olan çok önemli olayların yaşandığı bir yıl oldu. Bu bağlamda öncelikle tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılmasını, Ortadoğu’da ve Ukrayna’da yaşanan savaşların bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Denizcilik dünyasında bir marka haline gelmiş olan ve uluslararası camiada sektörün önemli etkinlikleri arasında yer alan Bosphorus Ship Brokers’ Dinner 28 Haziran 2024 tarihinde altıncısını gerçekleştireceğiz. Bu sene de her zamanki gibi yönetim kurulu olarak, tüm üyelerimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle, çok çalışarak bizden önceki yönetimlerin başarısını bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Ulu Önderimiz Atatürk’ün söylediği gibi denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünüyoruz. Bu doğrultuda Türk Denizciliğinin 2024 yılında daha da gelişmesi ve ilerlemesi için sektörümüzün tüm paydaşları ile birlikte Gemi Brokerleri Derneği olarak siz değerli üyelerimizin katkılarıyla özellikle yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu duygularla bir kez daha 2024 yılının dünyamız, ülkemiz, milletimiz, Türk Denizcilik Sektörüne emek veren tüm paydaşlarımız ve üyelerimiz için barış, huzur, sağlık, refah ve bol kazanç içinde geçmesini temenni ediyor, keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel ve bereketli bir yıl olsun, pruvanız neta olsun”.

Gece özel showlar ve Cumhuriyetin 100. Yılına yönelik bütün katılımcıların hep birlikte söylediği marşlarla devam etti.

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