CII Derecelendirmesinin Charterer ve Armatörler Arasında Yaratacağı Sorunlar Konuşuldu

TAB Mükemmeliyet Merkezi olarak 19 Aralık 2023 tarihinde Palladium Tower / Ataşehir’de bir bilgilendirme toplantısı ve benchmarking yapıldı. Toplantının öğlene kadar olan kısmında kiralama ve owner arasındaki ilişki tartışıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komiteleri Gemi İşletmeciliği Direktörü Harun Şişmanyazıcı gerçekleştirdi.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin konuyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Ali İbrahim Kontaytekin sunumunda CII kavramından ve gemilerin hangi kriterlerde, koşullarda derecelerinin belli olacağını açıkladı. Konyaktekin bu uygulamanın çerçevelerinin henüz netleşmediği ve 2024 ün ilk aylarından itibaren detayları yaşayarak öğrenmek zorunda kalacağımızı belirtti.

Harun Şişmanyazıcı ise CII Derecelendirmesinin uygulamada yaratabileceği sorunları ve kara karışıklığı yaşanan noktalar konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Denizcilik sektörüne, Gemi Sahipleri ve İşletmecilerine danışmanlık sağlayan Fehmi Ülgener ise katılımcılar ile soruları yanıtlayarak istişare ettiler.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Hans Lind Dollerup ve THY Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Deniz Daştan EU ETS ile ilgili sunumlarını gerçekleştirerek soruları cevapladı.

Vira Haber