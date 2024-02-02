ABS’den AB Emisyon Ticaret Sistemi Semineri

Çeşitli sektörlerde sera gazı emisyonlarını belirlenen üst sınır (cap) ile sınırlayarak azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmayı hedefleyen Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS/European Union Emissions Trading System), 2021-2030 dönemini kapsayan dördüncü aşamasında. Türk denizcilik sektörü de 1 Ocak 2024’ten itibaren kademeli olarak AB ETS kapsamına girdi. Dünya çapında 70 ülkede 200 şubesiyle geleneksel klaslama hizmetinin yanı sıra teknik destek veren ABS (American Brueau of Shipping), AB ETS’nin detaylarını 31 Ocak’ta düzenlediği “AB ETS Denizcilik Şirketleri İçin Ne Anlama Geliyor?” başlıklı seminerle masaya yatırdı. Denizcilik şirketlerinde sisteme uyum sağlama ve mevzuat hakkında, ayrıca finansal konularda oluşan soru işaretlerini gidermeyi ve tavsiyelerde bulunmayı amaçlayan seminerde, gemi işletmecilerinin daha sürdürülebilir operasyonlar için neler yapması gerektiğine de yer verildi.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ

Seminer, ABS Türkiye ve Hazar Bölge Direktörü Seyfettin Tatlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Tatlı, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti belirttikten ve seminerin içeriğine dair kısa bir açıklamada bulunduktan sonra sözü ABS Başkan Yardımcısı (İş Geliştirme, Avrupa) Ezekiel Davis’e bıraktı. Davis “2024’e İstanbul’da adım atmış olmaktan mutluyum. Burası köklü bir denizcilik tarihine sahip bir şehir. Bu kadar kalabalık bir salona hitap etmek ayrıca sevindirici. Denizcilik sektöründe daha güçlü bir gelecek inşa etmek için buradayız” dedi.

Davis’in ardından ABS Mevzuat Birimi’nden kıdemli mühendis Stela Spiraj mevzuat güncellemelerini; ABD, Çin, Birleşik Krallık gibi farklı ülkelerdeki ETS uygulamalarını ve şartları, biyo-yakıt konusundaki gelişmeleri slaytlar eşliğinde ayrıntılı biçimde aktardı.

Spiraj’dan sonra Marshall Adaları Bayrak Devleti Müfettişi Mert Ferah slaytlarda desteklediği sunumunda bayrak devletlerinde gemi tutulmalarına yol açan durumları ve koşulları açıkladı ve konuyu ayrıntılı örneklerle ele aldı.

ABS Başkan Yardımcısı (Mühendislik) Pier Carazzia da dünya çapındaki ABS ekiplerini, yaptıkları çalışmaları ve 2025’te ABS’nin vereceği hizmetlerdeki hedefleri anlattı.

Seminerin devamında Stella Stipaj yeniden kürsüye gelerek ABT ETS düzenlemesinin doğuracağı zorluklara ilişkin çözüm önerilerini dile getirdi. Ardından ABS Kıdemli Mühendis Fatih Ayrık ABS’nin “Emission Reporter Portal” uygulamasındaki yeni özellikleri; ABS Küresel Sürdürülebilirlik Takım Lideri Andreas Orgetas ise ABS’nin “Carbon Diligence Platform” adlı uygulaması kapsamında sürdürülebilirlik çözümlerini aktardı. Her konuşmacı, konuşmasını tamamladıktan sonra yapılan kısa soru-cevap bölümünde sektör paydaşları soru sorma ve eleştiri getirme imkânı buldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminer, düzenlenen kokteylle sona erdi.

Vira Haber