Yalova’da Balıkçı Barınağına Yunus Girdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus, cep telefonuyla görüntülendi.

Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren ve burada bir süre denize dalıp çıkan yunus balığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Yunus bir süre balıkçı barınağı içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Vira Haber