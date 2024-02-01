Yalova’da Balıkçı Barınağına Yunus Girdi
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus, cep telefonuyla görüntülendi.
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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus, cep telefonuyla görüntülendi.
Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren ve burada bir süre denize dalıp çıkan yunus balığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Yunus bir süre balıkçı barınağı içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Vira Haber
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Etiketler : Yalova, Balık, Balıkçı Barınağı
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