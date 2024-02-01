İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yalova’da Balıkçı Barınağına Yunus Girdi
Yalova’da Balıkçı Barınağına Yunus Girdi

Yalova’da Balıkçı Barınağına Yunus Girdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus, cep telefonuyla görüntülendi.

A+A-

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren yunus, cep telefonuyla görüntülendi.
Esenköy beldesinde balıkçı barınağına giren ve burada bir süre denize dalıp çıkan yunus balığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Yunus bir süre balıkçı barınağı içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Vira Haber 

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.