Vali Akbıyık TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti
Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük dört yüzer platformundan birisi olan TCSG-703 Umut Korveti özel donanımları ile düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak görev alıyor.
88 metre boyu ve özel donanımları ile hizmet veren TCSG-703 Umut Korveti, ayrıca güvertesinde bir adet helikopter barındırabiliyor. TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret eden Vali Akbıyık yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak incelemede bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, Sahil Güvenlik, İdris Akbıyık
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