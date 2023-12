“Katamaran Gezi Teknesi” olarak konusunun belirlendiği yarışmanın ödül töreninde, üniversiteli tasarımcılar ödüllerine kavuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin “Hoopoe” isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “12. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması” sonuçlandı. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl konusunun “Katamaran Gezi Teknesi” olarak belirlendiği yarışmanın final gecesinde farklı üniversitelerden 23 öğrenci 10 proje ile yarıştı.

Yarışmanın ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Deniz Ticaret Odası Başkan Vekili Recep Düzgit, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Sektörümüz yılı 2 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacak

Ödül töreninin açılış konuşmasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe, denizciliğin tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri bulunduğunu anlatarak konuşmasına başladı. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün ihracatındaki başarılarının, genel ihracata da olumlu yansımaları olduğunu kaydeden Gültepe, bu yıl sektörün ihracatında büyük bir sıçrama bulunduğuna dikkatleri çekti. Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü: “2022’de Gemi, Yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı 1,5 milyar dolardı. Bu yıl 11 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı. 11 aylık verilere baktığımızda sektör geçen yıla göre yüzde 36 artıda görünüyor. Yılı 2 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacağız”.

Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin açılış konuşmasında ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

‘Gençlerimizin hayal kurmakta sınır tanımadıkları sürece gerçekleştiremeyeceğimiz hedef olmadığına iniyorum’ dedi.

12 yıldır yapılan yarışmaya 1000’e yakın öğrenci katıldı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, törenin açılış konuşmasında, yarışma ile hedeflerinin sektörün geleceği gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak olduğunu belirterek, 12 yıldır yapılan yarışmaya şimdiye kadar 1000’e yakın öğrencinin katıldığını ifade etti. Seven, “İş gücü kalitemiz bizim uluslararası anlamda rekabette en güçlü olduğumuz alan. Tasarım ise gemi ve yat inşa sektörünün temel unsurlarının başında gelen önemli bir kavram. Biz de Birliğimizin kuruluşundan itibaren her yıl düzenlediğimiz Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmaları ile hem sürdürülebilirlik, inovasyon, mühendislik becerisi ve estetik unsurları bir araya getiriyor hem de yarışmacılarımızın kendilerine ve sektörümüze yeni bir vizyon kazandırmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem iş gücümüze hem de tasarım kültürüne dair kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Yıl sonu itibariyle Türkiye’de ihracatını en çok artıran sektörlerin başında olacağız”

Birlik Başkanı Seven, Türkiye’nin gemi ve yat ihracatını değerlendirerek, GYHİB’in kurulduğu 2010 yılından bu yana en yüksek ihracat tutarına ulaştığını belirtti. Seven sözlerine söyle devam etti: “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana en yüksek yıllık ihracat tutarımız olan 1 milyar 626 milyon doları geride bıraktık. Yıl sonu itibariyle Türkiye’de ihracatını en çok artıran sektörlerin başında olacağız. Sektörümüzün ihracat ayağını temsil eden ve ihracatçı firmalarımızın sorunlarını çözebilmek adına faaliyet gösteren kurumumuz adına hemen her yıl yeni rekorlara imza atabilmek bizi ziyadesiyle gururlandırıyor. Bu vesile ile bu rekorlara katkı sağlayan gemi ve yat inşa sektörünün tüm paydaşlarına da ortaya koyduğumuz ihracat ve tanıtım vizyonu dahilinde her etkinliğimize katılım sağladıkları ve destek oldukları için teşekkürlerimi iletmek istiyorum”.

Yarışma sonuçları açıklanmadan önce geçtiğimiz 11 yılın kazananları sahneye davet edildi. Projeler tekrar hatırlanırken yarışmanın kendilerine ne gibi artıları olduğunu anlattılar.

Ödül töreni büyük heyecana sahne oldu

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciliğe “Hoopoe” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Bora Kadıoğlu, Muhammet İnci ve Ömer Özcan; ikinciliğe “Elite” isimli projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesi öğrencileri Oğuzhan Akıllı ve Burakcan Yelek; üçüncülüğe “Zada” isimli projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Yasin Karakuş ile Hasan Eroğlu layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 120 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL tutarında para ödülleri verildi.

Yarışmanın jürisinde; Bülent Hüseyinoğlu, Oral Erdoğan, Necdet Salgür, Esra Özalp, Mustafa İnsel, Elif Yıldırım Kapucu, H. Bülent Şener, Tanju Kalaycıoğlu ve Yusuf Turhan Soyaslan’ın oluşturduğu 9 kişilik bir heyet yer aldı. Projeler inovasyon, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, yerli katkı oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmaları’nda diğer tasarım yarışmalarından farklı olarak gruplarda en az 1 adet gemi inşa-gemi makine veya gemi deniz teknolojileri mühendisliği öğrencisi yer alması şartı bulunuyor. Yarışmaya müracaat eden projelerden yalnızca tasarım değil, mühendislik hesaplamalarının yapılması da talep ediliyor.

Ödül töreninin sonunda, 2024 yılında gerçekleşecek tasarım yarışmasının konusunun “Balıkçı Gemisi Tasarımı” olacağı duyuruldu.

Vira Haber