Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Etti
Tarak gemisi limanda temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.
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Zonguldak’a geçtiğimiz aylarda limanı temizlemek için tarak gemisi gelmişti. Tarak gemisi bugünde limanda temizleme çalışmasına devam etti. Sahilde ki plaj görüntüsünü ortadan kaldıran tarak gemisi, şimdi de gemilerin yanaştığı Ro-Ro limanında çalışmalarını sürdürdü. Gemi, denizde ki alüvyonları kepçe kepçe toplayarak gemiye yükledi.
Vira Haber
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Etiketler : Tarak Gemisi, Zonguldak, Liman
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