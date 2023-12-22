Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Etti

Zonguldak’a geçtiğimiz aylarda limanı temizlemek için tarak gemisi gelmişti. Tarak gemisi bugünde limanda temizleme çalışmasına devam etti. Sahilde ki plaj görüntüsünü ortadan kaldıran tarak gemisi, şimdi de gemilerin yanaştığı Ro-Ro limanında çalışmalarını sürdürdü. Gemi, denizde ki alüvyonları kepçe kepçe toplayarak gemiye yükledi.

Vira Haber