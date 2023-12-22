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Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Etti

Tarak Gemisi Çalışmalarına Devam Etti

Tarak gemisi limanda temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti.

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Zonguldak’a geçtiğimiz aylarda limanı temizlemek için tarak gemisi gelmişti. Tarak gemisi bugünde limanda temizleme çalışmasına devam etti. Sahilde ki plaj görüntüsünü ortadan kaldıran tarak gemisi, şimdi de gemilerin yanaştığı Ro-Ro limanında çalışmalarını sürdürdü. Gemi, denizde ki alüvyonları kepçe kepçe toplayarak gemiye yükledi.

Vira Haber

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