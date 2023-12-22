Batman'da Turna Balığı 16 Bin liraya Satıldı
Batman'da Botan Çayında bir balıkçının oltasına takılan 2 metre uzunluğunda 80 kilogramlık turna balığı kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.
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Batman'da yaklaşık 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan balıkçı Bilal Altuner, Batman'dan Siirt'e uzanan Botan Çayında oltayla avladığı dev turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık dev turna balığı, kilolar halinde kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Batman, Turna Balığı, Bilal Altuner
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