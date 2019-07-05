Aşağı Yarış’ bugün başladı

Teos Marina’da ödül töreni

IRC ve Gezi olarak iki ana grup altında toplanan filo IRC’de 0-1-2-3-4, Gezi’de ise Monohull, Katamaran ve Trimaran sınıflarında toplam 45 tekne yarışacak. İlk etap Bozcaada’da tamamlanacak. Sığacık etabının başlama düdüğü 8 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da çalacak. İkinci etap Sığacık Limanı Eşek Adası genel batısında tamamlanacak. Yarışı tamamlayan tekneler, Teos Marina’da misafir edilecek.

Deniz Kuvvetleri Kupası’nın ödül töreni 10 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Sığacık Teos Marina’da yapılacak. Etabı İlk bitiren tekne FTF, IRC sınıflarında en iyi zamanı yapan tekne de BCT kupası ile ödüllendirilecek.

Koy içi yarışı izlenebilecek

Her yıl olduğu gibi Teos Marina’daki ödül töreninin ardından filonun maratonu Bodrum’a doğru devam edecek. Sahil Güvenlik DEYH (Doğu Ege Yelken Haftası) IRC Birinciliği 10-13 Temmuz tarihleri arasında Sığacık ile Turgutreis sularında yapılacak.

5’i koy içi, biri de Çakabey-938 olarak planlanan seride, 10 Temmuz Çarşamba günü Sığacık’ta iki yarış planlanıyor. Saat 11.00’den itibaren kıyıdan izlenebilecek. 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Çakabey-938 yarışı başlayacak. Bu yarış Bodrum Turgutreis’te tamamlanacak.

Tüm yarış cepten ve web’den canlı

Teknelere yerleştirilen “Tekne Takip Cihazları” ve Arvento tarafından geliştirilen yazılımla Deniz Kuvvetleri Kupası’nı cep telefonları ile tablet ve bilgisayarlardan izlemek mümkün olacak.

Cep telefonları için marketten “Arvento Race” uygulamasını indirmek ve kurmak gerekiyor. Bilgisayarlarda ise TAYK’ın internet sitesindeki “Online Yarış Takip” kutucuğuna tıklanması veya tarayıcının adres satırına https://web.arvento.com/map.aspx yazılması yeterli. Her iki uygulama da yarış süresince genele açık olacak ve şifre gerektirmeyecek.