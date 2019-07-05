İran: Bizde İngiltere tankerine el koyarız

Cebelitarık Boğazı'nda Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen tankerin durdurulması, uluslararası kriz çıkardı. İran Devrim Muhafızları, İngiltere'den derhal Grace 1 isimli tankeri bırakmasını istedi.

Devrim Muhafızları Komutanlarından Muhsin Rezai, tankerin bırakılmaması halinde İran'ın İngiliz petrol tankerlerine el koyacağı tehdidini savurdu. Reza ayrıca, tankerin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın "İran'ın görevi" olduğunu söyledi.

MÜRETTEBAT SORGULANIYOR

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi ise, İran'dan hemen önce yaptığı açıklamada Grace 1'de 28 mürettebat bulunduğunu belirtti. Tankerdeki mürettebatın 'şüpheli suçlu' değil 'görgü tanığı' olarak sorgulandığı belirtildi. Polis ve gümrük yetkilileri tarafından yürütülen sorgulamadaki amacın yükün niteliğini ve tankerin varış noktasını belirlemek olduğu aktarıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık'ta gemiye el koymasının yasadışı olduğunu ve bu hareketin Orta Doğu'daki istikrar üzerinde 'yıkıcı' etkisi olacağını açıkladı. Tankerin derhal salıverilmesini talep etti.

İran yönetimi ayrıca, Birleşik Krallık İran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak 'gemiye el konulmasını' kınayarak, İngiltere'yi, 'ABD'nin maşası' olarak değerlendirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu gelişmeyi 'harika bir haber' olarak yorumladı ve Suriye'ye gitmek üzere hareket eden tankerin, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı hareket ettiğini söyledi.

TAHRAN, İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen bir tankeri durdurmuştu.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını ve tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" ifadesini kullandı.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

Vira Haber