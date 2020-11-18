Aselsan 1975 ile Birbirinden Farklı Temadaki Logolu Ürünler Satışta

ASELSAN, yoğun istek üzerine logosunun yer aldığı ürünleri altı farklı konsept tasarımda buluşturuyor. Hikâye ve ürünün bir araya geldiği tasarımlarda, değerli Türk Bilim insanlarının kahramanlaştırıldığı, farklı teknolojik terimlerin ve formüllerin açıklandığı, işaret dilinin ve Braille alfabesinin kullanıldığı çeşitli konseptler yer alıyor. ASELSAN 1975’te ASELSAN’ın teknolojik çözümlerinin ve bir yıl önce ASELSAN tarafından faaliyete geçirilen, gelecek nesillere teknoloji okuryazarlığı alışkanlığını aşılamayı hedefleyen Tekno Macera platformunun sevimli robot karakteri ASEL’in de yer aldığı ürünler satışa sunuluyor.

ÖZENLE DÜŞÜNÜLMÜŞ TASARIMLAR MACUNKÖY YERLEŞKESİNDE VE DİJİTALDE

Çeşitli konseptlere göre üretilmiş çanta, şapka, tişört, polar hırka, mont gibi tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri, kupa, termos gibi günlük kullanıma yönelik ürünler ve daha birçok ürün mağazada satışa sunuldu ve ilerleyen günlerde, ürün çeşitliliği ve stoklar artacak. ASELSAN 1975 hem fiziksel mağaza hem de internet sayfası üzerinden hizmet verecek. www.aselsan1975.com adresinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilecek ve yurdun dört bir köşesine kargo teslimatı yapılacak. Aynı zamanda ASELSAN Macunköy Yerleşkesi içerisinde yer alan fiziksel mağazadan da ASELSAN’ı ziyarete gelecek olan herkes alışveriş yapabilecek.

GELECEĞE UMUT HAYATA DEĞER KATIYOR

Bir yıl önce “Geleceğe umut hayata değer” sloganıyla ASELSAN bünyesinde kurulan ASİL Derneği, yurdumuzun pek çok farklı yerinde halkımızın zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine destekte bulunuyor. ASELSAN, yine aynı amaç uğrunda, ASELSAN 1975’ten elde edilen gelirleri ASİL Derneğine aktararak tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor.

Vira Haber