İkinci Kaan 24/U da Suyla Buluştu

Yonca Onuk Tersanesi, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığına sevk edilecek Kaan 24/U botunun suya indirilme törenini gerçekleştirdi.

Denizcilik Dergisi’nin geçtiği haber göre, Kompozit malzeme ile üretilen MRTP Kaan sınıfı botların 2D radarı ve 30 mm Muhafız stabilize top sistemi bulunuyor. Manyetik, akustik ve ısı izleri oldukça düşük olan botlar, kıyı ve uluslararası sularda anti korsanlık, kıyı ve açık deniz sularda anti terör ve koruma, gözetim, karakol, arama ve kurtarma, insan kaçakçılığı ile mücadele ve kirliliğin kontrolü gibi konularda kullanılıyor.

MRTP-24U/SOC Özellikleri:

26.3 metre boy

5.48 metre genişlik

1.4 metre draft, yüksek hızda 1 metre

Gelişmiş kompozit gövde

54+ knots hız

2 adet 1630 kW yada 1938 kW dizel motor

Su jetleri

500 NM menzil

9200 litre yakıt

1000 litre temiz su kapasitesi

1 gün suda kalabilme

5 bot personeli

16 tam teçhizatlı SAT Komandosu taşıma kapasitesi

1 adet 25 mm ASELSAN STOP UKSS

2 adet 12.7 mm makinalı tüfek

2 adet 40 mm otomatik bombaatar

Vira Haber