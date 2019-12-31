ASELSAN 2019'u rekorlarla kapatıyor

Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettiriyor. Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD Doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda.

ASELSAN'nın katma değeri yükseliyor

ASELSAN'ın ciro büyümesinde katma değeri yüksek ürün ve sistem ihracatının payı giderek artıyor. 2019 yılında ASELSAN'ın ihracatında rekor artış olup ihracat %50 oranında artarak 327 Milyon ABD Doları'nın üzerinde gerçekleşti. ASELSAN uzun vadeli siparişe dayanan iş modeliyle diğer halka açık diğer sanayi şirketlerinden ayrışıyor. Bu yönüyle yatırımcılarına da gelecekte yaratacağı ciroya ilişkin bir vizyon sağlayabiliyor. ASELSAN, yılın son çeyreğinde de önümüzdeki yıllara yönelik yeni siparişler almaya devam etti. Şirket, Eylül sonu itibariyle 9,8 Milyar ABD Doları'nı aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019 yılının son 3 ayı içinde 700 Milyon ABD Doları seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı.



Yılın İkinci Yarısında Tahsilatlarda Rekor

ASELSAN'ın Temmuz ayından bu yana devam eden güçlü alacak tahsilat performansı yılın son üç ayında aynı ivmesini sürdürdü. 2019 boyunca yürütülen proaktif nakit yönetimiyle Şirket yılı kuvvetli nakit göstergeleri ve net nakit pozisyonu ile kapatacak. ASELSAN'ın yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı öngörüsü %19-21 aralığında olup, Şirket büyüme hedefine FAVÖK kârlılığını koruyarak ulaşacak.



Ar-Ge Rekortmeni ASELSAN

Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi konumunda olan ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları 2019 yılsonu itibariyle 450 Milyon ABD Dolarını aşacak. Şirket önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge yatırımlarını artan hızla devam ettirmeyi hedefliyor. 2009 yılından beri Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olan ve bünyesinde 6 adet Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN'da hali hazırda 4.500'e yaklaşan Ar-Ge personeli görev alıyor.



ASELSAN Nitelikli İş Gücü İstihdamında da Rekortmen

Toplam çalışan sayısı 7.500'ü aşan ASELSAN, Türkiye'nin geleceğine olan inancının bir göstergesi olarak ülkemizin istihdamına da katkı sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında %70'i mühendis olmak üzere yaklaşık 1.550 yeni çalışan ASELSAN ailesine katıldı.

Bunun yanı sıra Şirket, ülkemizin yetişmiş insan gücünün yeniden kazanılması için sürdürdüğü Back to Turkey isimli tersine beyin göçü projesiyle daha önce yurt dışına giden 25 tecrübeli mühendisin 2019 yılı içinde ülkemize göre dönerek ASELSAN bünyesinde çalışmaya başlamasını sağladı.

Vira Haber