Irak'ta ABD Büyükelçiliği işgal edildi!

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti. Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

ELÇİLİK ATEŞE VERİLDİ

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi. Elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti. Eylemciler elçilik binasını basarak içeri girdi ve binayı işgal etti.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ DE ORADA

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

ABD'NİN SALDIRISI

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ayın 27'sinde çok da fazla belki Türkiye'deki basınına yansımamış olan Kerkük'teki Amerikalıların da bulunduğu bir üsse füze saldırısı oldu. Bir Amerikalı personel yaşamını yitirdi. Bunun ardından aslında karşılıklı bazı açıklamalar gündeme geldi.

Ve Amerika 48 saat geçtikten sonra ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla bir misilleme saldırısında bulundu; Haşdi Şabi unsurlarına. 5 üsse düzenlenen bir saldırı oldu, şu anda kayıpların sayısı belli olmamakla birlikte basına yansıyan 25'in üzerinde. Amerika ilk defa Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırının sorumluluğunu resmi bir açıklamayla üstlenmiş oldu.

Amerika'nın eyleminin karşılıksız kalmayacağına dönük açıklamalar gelmişti. Büyükelçiliğin seyreltildiği söyleniyordu şu an anladığımız kadarıyla büyükelçilikte personel indirimine gidilmiş durumda. Ama mutlaka içeride Amerikan personeli vardır.

Şimdi görebildiğimiz kadarıyla gösteri yapanların sayısı gittikçe artıyor. Zaten ülke malum Ekim ayının başından beri hep gergin bir ortamda. Halkın sokaklara yansıttığı gösteriler vardı. Bu şimdi farklı bir boyut kattı. Neticede Haşdi Şabi ülkedeki devlete ait güvenlik kuvvetlerinden biri. Bu noktada Haşdi Şabi'nin bir mağduriyeti ortaya çıkmış oldu, ikinci bir gerginlik boyutu da yeni ortaya çıkıyor. Bütün bu gerginlik ortamında kolay kolay giderilecek bir ortam görünmüyor.”

Vira Haber