‘’Aliağa’da DTO’nun varlığını hissettirdik’’
DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek kurucusu olduğu Aliağa Şubesi’nin kuruluş sürecini, kurulmasıyla birlikte sektörde ne gibi etkiler yarattığını ve yapmış olduğu çalışmaları anlattı
Bu güne kadar denizcilik sektöründe yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek “Aliağa’nın bendeki yeri çok farklı. Bu güne kadar sektörümüzle alakalı birçok alanda görev aldım. Hiçbir zaman bu görevlerim sürecinde bir beklentim olmadı. Bu görevlerde bulunmayı Aliağa’ya ve sektörüme olan görevlerimi yerine getirmek açısından her zaman bir fırsat olarak gördüm ve bu görevleri de seve seve kabul ettim. Aliağa benim için bir gönül meselesi. Şimdi de İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Aliağamıza, camiamıza ve ülkemize bir katma değer sağlamak için çalışmaya devam ediyorum.” dedi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi kuruluşunun birinci yılını geride bıraktı. Bizlere odanın kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz?
“Bildiğiniz üzere 3 Eylül 2018 yılında kurulduk. Şubemiz kurulmadan yaklaşık 5 sene önce Aliağa Denizciler Derneğini kurmuştuk. Denizciler Derneğini kurmamızdaki amaç ise bir çatı altında buluşmak, derdimizi ve sorunlarımızı belirli mercilere dernek olarak taşımaktı. Türkiye’nin büyüyen 2.’nci büyük liman şehri olan Aliağamız da bir odamız, bir şubemiz yoktu. Olmayınca bizlerde bu dernek çatısı altında birleştik. Çünkü İzmir Deniz Ticaret Odası bizim sıkıntı ve problemlerimizle ilgilenemiyor ve isteklerimize gerekli cevapları veremiyordu. Odanın İzmir’de 800 yakın üyesi var. İş yükü ve yoğunluğu çok fazlaydı. Denizciler Derneğini kurduğumuzda İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kalkavan’dı. Biz o dönem Sayın Metin Kalkavan’a Aliağa’da şube açmak istediğimizi iletmiştik. Fakat o zaman bir cevap alamamış ve yaptığımız çalışmalarla bu odayı o dönemde Aliağa’da kurmak nasip olmadı. Daha sonra seçim süreci başladı ve Metin Kalkavan döneminde başkan yardımcısı olan ve şuan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olarak Metin Kalkavan’a rakip oldu ve seçimleri kazandı. Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran seçimleri kazanmadan önce Aliağa’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında eğer seçimleri kazanırsam ilk işim ‘Aliağa’ya Deniz Ticaret Odası’nı kurmak olacak dedi. Bu, bende dahil olmak üzere denizci arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti ve hep birlikte Tamer Kıran’ı destekleme kararı aldık. Seçimlerden üç ay sonra bize bir mektup geldi. Mektupta, ‘Aliağa Deniz Ticaret Odası’nın Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seni tayin ettik’ yazıyordu. Biz denizciler olarak bu haberle çok mutlu olduk. Bu heyecanla birlikte iki ay gibi bir sürede odamızı kurduk. Ekim’de seçimleri yaptık. Ekimin sekizinde meclis ve yönetim kurulu seçtik. Odamız 2018 yılında faaliyete geçti. Liman ve deniz şehri olan Aliağamıza böyle bir kurumu kazandırmamız çok güzel oldu. Açıkçası Tamer Başkanımızın bu duruşu takdire şayandı ve bu süreçte kararlılıkla yanımızda yer aldı.”
Aliağa’da DTO Şubesinin kurulması sektöre nasıl yansıdı?
“Deniz Ticaret Odası’nın İzmir’de Şubesi olmasına rağmen arzu edilen çözümler gerçekleşmiyordu. Bizler kurulduğumuz günden bugüne denizci kardeşlerimizin sorunlarının çözümlerini kendimiz için kutsal görev edindik. Kurulduğumuz andan itibaren sorunlarımıza ivedilikle çözümler üretebiliyoruz. Üyelerimiz sorunları olduğunda kapımızı rahatlıkla çalabiliyor, yüz yüze beraberce çözüm yolları arayabiliyoruz.
Meclis toplantılarımızda kendimizi çok iyi ifade ediyoruz. Odamızın Aliağa’da kurulmasıyla birlikte sorumluluk sahamıza Ayvalık, Dikili, Eski Foça ve Menemen eklendi. Bu ilçelerimizde yaşanan sıkıntı ve problemlerle daha hızlı ilgilenmeye başladık. İzmir’e olan mesafeleri odamız sayesinde daha da kısaldı. Buralarda çalışmalarımızı yapamaya başladığımız zaman yavaş yavaş sıkıntıları görmeye başladık. Sorunların büyük çoğunluğunu Aliağa oluşturuyordu.
Çünkü yılda yaklaşık 6 bin geminin giriş çıkış yaptığı, 17 limanın bulunduğu, Gemi Söküm Bölgesi ve 2 büyük Petro Kimya Tesisi’nin bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bizim kuruluş amacımız üyelerimizin sorunları ve problemlerini genel merkezimizle irtibat halinde olarak çok hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak. Bunun için Aliağa’da DTO Şubesi’nin kurulması gerekliydi. Bunun yanında Deniz Ticaret Odası Aliağa’da bu güne kadar sosyal sorumluluk projesi adı altında şubemiz kuruluncaya kadar hiç bir şey yapmamış. Sonuçta bugün Türkiye’nin ikinci büyük odası olan Deniz Ticaret Odası, Aliağa’da bir şubesinin olmayışı sosyal sorumluk alanı içerisine girmesini engellemiş.
Bizler, denizci kardeşlerimizle bu konuda hep üzüldük. Şuan sosyal sorumluluk alanlarımızı biliyoruz. Neler yapacağımızın farkındayız. Okullarımızla, yelken kulüplerimizle, dalgıçlarımızla ve kurslarımızla irtibat halindeyiz. Kulüplerin yaptığı yarışmalara destek oluyor, onlarla birlikte katılıyoruz. Denizle ilgili olan her türlü projeye destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarını Aliağa’da adeta bir şölene çevirdik. Vatandaşlarımıza denizi sevdirmek ve deniz sevgisini aşılamak adına güzel bir program hazırladık. Yine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi adına yemekler düzenledik. Camiamızı bir araya getirdik.
Sağolsun Genel Başkanımız Sayın Tamer Kıran bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Denizle ilgili olan her türlü projemize destek verdi. Bizlerde bu destekle bölgemizde güzel işler yapmaya başladık. Okullarda çocuklara denizi sevdirmek adına resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenledik. Üyelerimizin personellerine sektörel İngilizce kursları düzenledik. Bunların geriye dönüşleri çok güzel oldu. Sektör toplantılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Toplantı sonrası arkadaşlarla bir araya gelip sorunları tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ayvalık’ta bir sektör toplantısı düzenledik. Burada sorunları ve istekleri konuştuk. Sorunları saptadık. Bunları çözmeye çalışacağız. Çözebildiklerimizi çözecek, çözemediklerimizi ise genel merkezimize bildireceğiz. İşte bu yüzden DTO şubesinin Aliağa’da kurulması çok önemliydi. Kısacası Aliağa’da ve Kuzey Ege’de odamızın varlığını hissettirdik.”
2019 yılı içerisinde birçok proje açıkladınız. Özellikle karşılıklı yapılacak olan Aliağa-Midilli seferleri şüphesiz en ilgi ve dikkat çekici olanıydı. Bu proje şuan ne aşamada?
“Karşılıklı olarak Aliağa-Midilli seferlerini başlatmak için sağolsun Aliağa Kaymakamlığımız bir heyet kurdu. Bu heyet içerisinde Aliağa Belediyesi, Aliağa Emniyet Müdürlüğü, Deniz Büro Amirliği, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve Odamızın da yer aldığı heyet ile birlikte iki toplantı gerçekleşti. Bu toplantılar çok verimli geçti. Toplantılardan sonra bir alt komisyon kuruldu. Bu alt komisyon Ayvalık’ta şu anki hali hazırda karşılıklı bir şekilde yapılan Ayvalık- Midilli seferlerinin işleyişiyle ilgili olarak incelemelerde bulundu. Tabi ki bu projeyi hayata geçirebilmemiz için Aliağa Belediyesi’nin bize öncülük etmesi gerekiyordu. Sayın Belediye Başkanımız Serkan Acar ile görüşmeler yaptık. Sağ olsun oda bu projeyi beğendi ve çok iyi karşıladı. Her konuda destek vereceğini belirtti ve bir çalışma başlattı. Profesörler, akademisyen ve hocalardan oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen etüt çalışmalarını DTO Aliağa Şubesi olarak rapor haline getirdik ve belediyemize ilettik. Raporumuzda Aliağamız da hali hazırda bulunan bir su iskelesi olduğunu, bu su iskelemizin mevcut haliyle iyi bir hizmet veremeyeceğini bildirdik.
Buranın iyileştirilmesi ve bunun yanı sıra gümrük binasının, transit geçiş alanın, deniz polisinin olabileceği bir idari binanın olması gerektiğini söyledik. Aynı zamanda uluslararası standartlara uygun güvenlik bölgesi olarak çevrilmesinin de gerekli olduğunu da belirttik. Bunlar nasıl olacak? Tabi ki belediyenin imkân ve katkıları ile olacak. Neden belediyenin katkıları ile diyorum? Çünkü burası belediyeye ait bir yer. Belediye, Milli Emlak’la görüşmeye başladı ve bu görüşmeler sonrasında belli bir yere gelindiğini biliyoruz. Son aşamaya gelebilmemiz için yılbaşından sonra tekrar bir araya gelip, son bir bilgi alışverişi yapacağız. Aliağamızın gerçekten böyle bir projeye ihtiyacı var. Midilli’den, Ayvalık’a yapılan seferlerde günlük yaklaşık 800 ile1 000 kişi Ayvalık’a geliyor. Bu kişilerin Ayvalık’ta harcama yaparak, Ayvalık esnafının ekonomisine fayda sağladıkları ciddi bir rakam var. Biz Oda olarak istiyoruz ki, Aliağamıza da gelsinler. Ayvalık kadar olmasa da haftada en az karşılıklı iki veya üç sefer olsun istiyoruz. Aliağa’mızda faydalanacakları birçok imkân ve olanak var. En basit olarak İzmir’e yakınlığı ve ulaşım konusunda İZBAN gibi bir alternatifimiz var. Bu proje bizim odamızın kırmızıçizgisi. İnşallah önümüze her hangi bir problem çıkmazsa 2020 yılı içerisinde bu projemizi faaliyete geçirebileceğimizi söyleye bilirim.”
2019 yılının başlarında Odanızca gündeme getirilen transit yakıt ikmal konusu son günlerde Yunanistan’ın Pire Limanı’nda yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte tekrar gündeme getirildi.
Bu yaşanan gelişmeler dolayısıyla transit yakıt ikmal bölgesine alternatif olarak Aliağa ve Çandarlı Limanları ön plana çıkıyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
“Malum Türkiye’de sadece Mersin, İskenderun ve İstanbul bölgelerinde gemilere transit yakıt ikmali yapılabiliyor. Bizler bu işin Aliağa ve Çandarlı Limanı’nda yapılabilmesi için 2019 yılının başlarında bir çalışma başlattık. Sağ olsun Genel Başkanımız Tamer Kıran bize bu konuda çok destek oldu. Hatta Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz ve Başkanımız Tamer Kıran’ında katıldığı sektör toplantımızda bu konuyu bize kendisi tavsiye etmişti. Sonrasında bizde çalışmalarımızı başlattık. Sahil Sağlıkla, Liman Başkanlığı ve Gümrükler Baş Müdürlüğü ile ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Gerekli yazışmaları yaptık. Şuan için işin yüzde 95’lik kısmı bitti. Mevzuatta ufak bir değişiklik yapıldıktan sonra Aliağamızda SOCAR ve TÜPRAŞ gibi iki büyük Petro Kimya Tesisi’nin olmasıyla beraber uğraksız liman geçişi yapan gemilere transit yakıt ikmal konusunda Pire’ye, İsrail’e ve Mısır’a rakip olabileceğimizi söyledik. Çünkü burada bu işle ilgili olarak alt yapımız çok çok iyi. Şuan burada yakıt ikmali yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Ama sadece limanımıza giren gemilere transit yakıt ikmali yapıyoruz. Bizim amacımız limanımıza hiç giriş yapmadan liman bölgemizde demirledikten sonra gemilerin ikmallerinin yapılıp buradan ikinci liman seferine devam etmesini sağlamak. İnşallah Uluslararası sularda çalışan yabancı ve Türk Bayraklı gemilere Aliağa ve Çandarlı Limanlarımızdan transit yakıt ikmalini çok kısa bir süre sonra yapmaya başlayacağız.”
DTO Aliağa Şubesi olarak 2019 yılı içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiniz. 2020 yılı içerisinde yeni projeleriniz ve sürprizleriniz olacak mı?
2020 senesinde de 2019’da yaptığımız gibi sosyal sorumluluk projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak Aliağa’ya her zaman bir sürprizimiz olacak. Şuan üzerinde çalıştığımız birkaç konu var. Bunlar meclis ve yönetim kuruluyla görüşüp noktayı koymamız gereken konular. Ben 2019 yılının yaptığımız proje ve çalışmalarla çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten yeni bir odayız ve odamızı tanıtmak zaman aldı. Ama bugün baktığımız da İzmir Ticaret Odası’ndan tutunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda dahil olmak üzere artık İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin ne iş yaptığını kendileri de bizim kadar iyi biliyorlar. O yüzden sosyal sorumluluk projeleri bizim kırmızıçizgilerimizden biri. İnşallah 2020 yılında Uluslararası yelken yarışmalarımız olacak. Yelken Federasyonuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra yerel olarak Eski Foça ve Ayvalık’ta bulunan yelken kulüpleriyle de iyi bir protokol yaptıktan sonra Aliağa’mıza değer katan projeler kazandırmaya devam edeceğiz. ”
Başkanım uzun yıllardır denizcilik sektöründesiniz. Bu sektörde muhakkak ki hedefleriniz ve hayalleriniz olmuştur. Bunların ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
“Denizci bir ailenin oğluyum. Yaklaşık 50 yıldır denizcilik alanında faaliyet gösteriyoruz. Aile olarak ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Ben her zaman kendi doğrultusunda hedef koyan bir adamım. Benim hedeflerim her zaman yüksektir ama asla hayalci değilimdir. Ben her zaman hedeflerime yavaş yavaş tırmanmak istediğimi söylerim ve tırmandığıma da inanıyorum. Şahsım olarak bugüne kadar birçok alan da görev ve sorumluluk aldım. Türkiye Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin 9 sene başkanlığını yaptım. Kendi rızamla 2017 yılının Ocak ayında ayrıldım ve orayı da uluslararası bir standartta getirdikten sonrada ceketimi alıp çıktım. Bu arada gemi tedarikçisi olduğum için bundan 8 sene önce Türkiye Gemi Tedarikçileri Derneği’nin kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Bunun yanında yaklaşık 9 seneden beri Dünya Gemi Söküm Sanayiciler Derneğinin başındayım. Aynı zamanda da kurucu üyesiyim. Bunları yaparken de sosyal sorumluluk alanını bildiğim ve kutsal bir görev olduğunu düşündüğüm için İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da kabul etmiş bulunmaktayım. Tabi ki bundan sonra ikinci bir adım olarak Aliağalı denizci kardeşlerimizin karşısına nerede çıkacağız belli değil. Ümit ediyorum ki; Deniz Ticaret Odasında da hedeflerimi tamamladıktan sonra burayı da bırakacağım. Yeni yetişen kardeşlerimiz Deniz Ticaret Odası’nı yönetecekler. Bizlerde onlara ağabeylik yapamaya çalışacağız. Bizler Odamızı iyi bir yere getirdiğimizde, arkamıza dönüp baktığımızda ne mutlu diyeceğiz ki bunun en büyük mimarı ben ve ekibim. Bununla hep gurur duyacağız. İnşallah çok yakın zamanda hedeflerimizi Deniz Ticaret Odamız da harekete geçirdikten sonra biz denizci olarak önümüze bakacağız. Hali hazırda dediğim gibi gemi tedarikçiliği de yapıyoruz, gemi kumanyacılığı da. Bu sektörlerde, Türkiye’nin önde gelen ilk iki ailesinden biriyiz. Uluslararası standartları yakalamış yaklaşık yüz kişilik bir ekiple Türkiye’nin limanlarına hizmet veriyoruz. Biz ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Denize değer vermemiz lazım! Denizi sevmemiz lazım! Deniz sevgisini herkese aşılamamız lazım! Son olarak ben Deniz Ticaret Odası Şubesi’nin Aliağa’da kurulmasını sağlayan başta İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a, yönetimine ve meclisine camiamız adına sevgilerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Tabi Metin Kalkavan’ın da emeği burada çok fazla ona da teşekkür ediyorum.”
Son olarak okurlarımıza bir mesajınız var mı?
“Bu vesileyle 2020 yılının denizcilik camiasına, Aliağamıza, Ülkemize, Devletimize, Milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”
Kaynak: Özgür Ses
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.