ASELSAN Akademi’ye Uluslararası Mükemmellik Ödülü

ASELSAN, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile University-Industry Innovation Network (UIIN) tarafından ödüle layık görüldü. ASELSAN Akademi, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı kapsamında "Outstanding Support Mechanisms" (Öne Çıkan Destek Mekanizmaları) kategorisinde 60 ülkeden 400’den fazla başvuru arasından birincilik ödülünün sahibi oldu.

Dünyada üniversite-sanayi iş birliği alanında lider kuruluş olan UIIN, üniversite ve sanayi arasında ilişki kurmaya ve geliştirmeye odaklı, dinamik ve uluslararası akademisyen, uygulayıcılar ve iş profesyonelleri ağı olarak tanınıyor. Merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan UIIN, üniversite-sanayi etkileşimi, işbirlikçi yenilikçilik ve girişimcilik üniversiteleri alanında dünyadaki lider organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Milli teknoloji kazanımlarına destek

Üniversite iş birliklerine büyük önem veren ASELSAN, ASELSAN Akademi ile çalışanlarına program kapsamındaki dört araştırma üniversitesi olan Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinde, derslerini ASELSAN yerleşkelerinde alarak tez çalışmalarını ASELSAN’da çalışmakta oldukları projelerde yapmalarına imkan sağlıyor. Akademisyenler, programa dahil olan ASELSAN çalışanları ile birlikte sanayide ihtiyaç duyulan konular üzerinde, ASELSAN laboratuvar altyapılarını kullanarak çalışmalarını yürütebiliyor. Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesi ile de savunma sanayii alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesinde ivme kazanılıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversite-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut kazandıran ASELSAN Akademi’nin uluslararası alanda da ödülle takdir edilmesinden dolayı tüm paydaşlar adına gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin bilimini ve teknolojisini ileri seviyelere taşımayı hedefleyen bu lisansüstü eğitim programında personelimiz çalışmakta olduğu projelerde akademik bilgi derinliğini artırmaktadır. Böylelikle araştırma üniversitelerimizin akademisyenleriyle birlikte ürettiği tezlerin çıktılarıyla yüksek teknoloji ürün ve sistemlerimizin gelişimi sağlanmaktadır. ASELSAN Akademi bünyesinde kısa sürede 124 yüksek lisans ve doktora mezunu verdik. Sayısı 684 olan öğrencilerimize daha fazla katkı sunulması için sağlamakta olduğumuz imkan ve destekleri artırmaya devam edeceğiz.”

