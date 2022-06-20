Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Mezuniyet ve Simülatör Merkezi Açılış Töreni Yapıldı

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan’ı Prof. Dr. Özkan UĞURLU yapmış olduğu konuşmasında, fakülte mezunlarının deniz örf ve adetlerine bağlı, çalışkan, yetenekli ve tam donanımlı uzakyol vardiya zabitleri olduklarını belirterek mezunlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Pandemi dolayısıyla son iki sene mezuniyet töreni yapılamayan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenine denizcilik camiasından geniş bir katılım oldu. Sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren törene Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli, ulusal ve yerel basın ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninin ardından IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) katkılarıyla kurulan simülatör eğitim merkezinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’ne ve ülkemizin denizcilik eğitimine verdikleri katkı ve destekler için IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Tamer KIRAN ise günümüzde Türkiye’nin yeterli sayıda denizci yetiştirdiğini, artık eğitim kalitesini daha yukarı taşımaya gayret edilmesine vurgu yaptı.

IMEAK DTO Simülatör Merkezi’nde 270 derece görüş açısına sahip Tam Donanımlı Köprü Üstü Simülatörü’ne ek olarak 120 derece görüş açısına sahip Tam Donanımlı Köprü Üstü Simülatörü, 6+1 istasyonlu GMDSS simülatörü, 6+1 istasyonlu Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü ve 8+1 istasyonlu ECDIS/RADAR Simülatörü bulunmaktadır.

