ASELSAN Diyor Ki “Gücümüz Bir”

Dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları listesinde 52. sırada yer alan ve listedeki yükselişini her geçen yıl sürdüren Türk Savunma Sanayinin Lider Kuruluşu ve amiral gemisi ASELSAN; güçlü finansal performansı, geniş ürün yelpazesi, teknolojideki liderliği, yetkin insan kıymeti, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve topluma ve çevreye olan duyarlılığı ile Büyük Türk Milletinden aldığı güç ve ilham ile her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir.

Bu büyümede, ASELSAN’ın yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarımızın büyük katkısı bulunmaktadır. Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yola çıkan ASELSAN ve yetkin tedarikçileri, savunma sanayinde yerlilik oranının %65’lere ulaşmasında büyük katkı sağlamıştır.

ASELSAN, tedarikçileri ile arasındaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırarak dışa bağımlılığı daha da azaltmak, ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmek, sektöre özel rapor ve değerlendirmeleri paylaşmak ve işbirliğini entegre bir çatı altında yürütmek amacı ile, kapsamı bakımından dünyada ilk olacak öncü ve yenilikçi bir platform ortaya koymuştur.

GÜCÜMÜZ BİR

“Gücümüz Bir” hedef kitlesi ASELSAN’ın mevcut ve potansiyel tedarikçileri olan interaktif bir etkileşim ve gelişim platformudur. Bu platform kurumsal bir web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile hizmet verecektir.

Platformun amacı; mevcut tedarikçilerimizle ilişkilerin güçlendirilmesi, potansiyel katma değer sağlayıcı tedarikçilerin ekosistemimize kazandırılması ve ASELSAN tedarik ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sunulmasıdır.

Platform sayesinde tedarikçilerin; küresel, yerel ve ASELSAN’la ilgili gelişmeler/yenilikler hakkında bilgilendirilmesi, millileştirme çalışmalarına katkılarının artırılması, ASELSAN alan uzmanları tarafından verilecek eğitimler ile tedarikçilerimizin yetkinliklerine ve gelişimlerine katkıda bulunulması ve ihtiyaçları olan insan kaynağına ulaşmaları konusunda destek sağlanması hedeflenmektedir.

Birlik ve beraberliğin öneminin arttığı içinde bulunduğumuz zor zamanlarda, ASELSAN-Tedarikçi işbirliğini artıracak olan bu platform ile ASELSAN diyor ki Gücümüz Bir Yolumuz Bir… www.gucumuzbir.com

Vira Haber