Denize Kıyısı Olan 28 İl İçin Yeni Genelge

Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

Ayrıca Bakan Kurum, atıkların ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacağını; maske, eldiven ve hijyen malzeme atıklarının 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderileceğini ve yurtiçindeki karantina uygulanan gemilerin çöplerinin tıbbi atık olarak yönetileceğini ifade etti.

Vira Haber