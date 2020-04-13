Türkiye’de Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası 10 Şehrimizden Görüntüler

1.Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Çocuk oyun alanları da boş kalan yerlerden oldu. (Ankara)

2. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Ayasofya çevresinin boş olduğu görüldü. (İstanbul)

3. İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep Kalesi ve çevresinin boş olduğu gözlendi. (Gaziantep)

4. Büyükşehir statüsündeki Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağına riayet ediliyor. İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasağın ilk gününde Tekirdağ ve ilçelerinde meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü. (Tekirdağ)

5. İzmir’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Kordon Boyu boş kaldı. Havadan görüntülenen Kordon Boyu ve çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. (İzmir)

6. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da çocuklar ve yetişkinler evlerinin çatısından uçurtma uçurdu. (Adana)

7. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'da, ikinci gününde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Antalya Yat Limanındaki sessizlik havadan görüntülendi. (Antalya)

8. Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Cumhuriyet Alanı, Atatürk Parkı ve balıkçı barınağı gündüz ve akşam saatlerinde yüksek noktalardan görüntülendi. Günün her saatinde işlek olan bu noktalarda sessizliğin hakim olduğu görüldü. (Mersin)

9. Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı. Kentte İlkadım ilçesinde yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağa görüntülendi. (Samsun)

10. Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydan'ı boş kaldı. (Kayseri)

Vira Haber