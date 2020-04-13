Bahriyelilerden Salgın Önlemleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlısı unsurları da virüse karşı alınan önleyici tedbirleri yerine getiriyor.

Fırkateyn, hücumbot, korvet ve denizaltılar için alınan tedbirlerin yanı sıra SAT ve SAS komandoları, amfibi gemileri ve amfibi taburları, uçak ve helikopter pilot ve bakım personeline de hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması için karantina uygulanıyor.

Söz konusu personelle seyirde olan gemi personelinin aileleri ana ast komutanlıkların bünyelerinde bulunan Danışma Destek Birimlerince her gün aranarak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek sağlanıyor.

Yüzer unsurların liman ziyaretleri sırasında halkın ziyaretine açılmasına yönelik uygulamaya bir süreliğine son verildi.

Bahriyelilerin kişisel hijyen ve vaka durumunda yapılacak işlemler hakkında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Yüzer ve kıyı birliklerde "Korona Müdahale Timleri" kuruldu.

KBRN Ani Müdahale Timleri'nin işlevselliklerinin de ön plana çıkarılması sağlandı.

Yüzer unsurların tamamına salgına karşı dezenfektasyon uygulanırken, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda oluşturulan “Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, Milli Savunma Bakanlığındaki Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ne (KOMMER) bağlı olarak görev yapıyor.

Tüm karargah ve birliklerinde evrak ve malzeme dezenfektesi için ultraviyole sistemler, havanın dezenfektesi için ozon makineleri, personel için test kitleri, oksijen maskeleri, ateş ölçerler, maske, tulum ve plastik siperlik temin edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, birliklerdeki dezenfektasyon işlemi de her 48 saatte bir yineleniyor.

Salgınla mücadele ve alınan önlemlerin takibi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çapında 23 bölgede birinci basamak muayene merkezleri temelinde merkez oluşturuldu. Bu bölgelerde farklı durumlara göre beyaz alanlar, izolasyon alanları, tecrit ve karantina alanları tesis edildi.

Ayrıca karargah, birlik ve gemilere girişte tüm personelin ateş ölçülme işlemine de devam ediliyor.

Vira Haber