ASELSAN Güçlü Tedarik Zinciriyle Büyümesini Sürdürüyor

Şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığını, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını” ifade etti.

“ASELSAN’ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını” ifade eden Haluk GÖRGÜN; “bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000’li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur.

Geldiğimiz noktada, Şirketimizin 5.000’i aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.” dedi.

ASELSAN TEDARİKÇİLERİNİ GÜÇ BİRLİĞİ TEMASINDA BULUŞTURDU

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; “ASELSAN’ın tedarikçileri ile işbirliğinin “Güç Birliği” teması altında yürütüldüğünü, bu yapının ise Stratejik İşbirliği yapılan firmalar, Millileştirme görevi verilen firmalar ve diğer tedarikçiler olarak katmanlara ayrıldığını” aktardı.

GÖRGÜN; “İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN’ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. ASELSAN’ın toplam tedariğinde Uzakdoğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışından ikâme edilebilmektedir.

ASELSAN ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir”, dedi.

320 MİLYON DOLARI AŞKIN YENİ SİPARİŞ ALINDI

ASELSAN 2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettirerek 320 Milyon ABD Doları’nı aşkın yeni sipariş almayı başardı. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; “Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık. ASELSAN, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir,” dedi.

Vira Haber