İBB’den Balıkçılarla İlgili Son Dakika Gelişmesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve balıkçılarla koronavirüs tedbirleri kapsamında uzlaşmaya varıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye ile balıkçı esnafı arasında koronavirüsü salgını sebebiyle varılan uzlaşma dahilinde 15 Nisan’a kadar izni olan gırgırla balık avının sona erdirildiğini açıkladı.
Gelişmeyi dün İBB Sözcüsü Murat Ongun, resmi twitter hesabından duyurdu. Ongun, böylelikle gırgır teknelerinin 15 gün önceden karaya çekilmiş olacağını ifade etti.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, İBB, Balıkçılık, İstanbul
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