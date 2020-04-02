İstanbul İçin Kritik Süreç Başladı

Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızı göz önünde bulundurularak Bilim Kurulu'ndan gelecek rapor ve öneriler neticesinde yasağın uygulamaya koyulacağı belirtildi.

'NİSANIN İLK HAFTASINA' DİKKAT

Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgının yayılması noktasında 'nisanın ilk haftasına' dikkat edilmesi ve sahadan gelen veriler, sosyal izolasyon konusunda ek tedbirler alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehrin valilerini, salgının yayılmasına karşı nisanın ilk haftasının önemi konusunda uyardı.

Risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Valiler başkanlığında toplanacak pandemi ve il idare kurulları, gerekli olması durumunda büyükşehirlerde bölgesel karantina uygulamasına geçecek.

Vira Haber