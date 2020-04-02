O Gemide Koronavirüs Tespit Edildi
Yunanistan’ın Pire limanı açıklarında bekletilen ve düne kadar 20 kişiye koronavirüs tanısı konulan Yunan bandıralı ‘Elefterios Venizelos’ yolcu gemisi 21 Mart’tan bu yana karantinada.
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Yunan medyasına göre, bir Türk firması tarafından navlun edilen gemi, Cadiz limanındaki bir tersanede çalışacak çeşitli ülkelerden işçileri İspanya’ya götürmek üzere Türkiye’den hareket etmişti. Mürettebatta koronavirüs çıkmasının ardından gemi karantinaya alındı. Gemide 152 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 383 kişi bulunuyor.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Liman, Gemi, Karantina, Türkiye
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