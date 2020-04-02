O Gemide Koronavirüs Tespit Edildi

Yunan medyasına göre, bir Türk firması tarafından navlun edilen gemi, Cadiz limanındaki bir tersanede çalışacak çeşitli ülkelerden işçileri İspanya’ya götürmek üzere Türkiye’den hareket etmişti. Mürettebatta koronavirüs çıkmasının ardından gemi karantinaya alındı. Gemide 152 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 383 kişi bulunuyor.

Vira Haber