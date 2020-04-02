Mahsur Kalan Denizciler Yurda Döndü! Ayağının Tozuyla Vira Haber’e Konuştu

Özel Haber | Furkan Hasdemir

İngiltere'de mahsur kalan ve Vira Haber'in seslerini duyurdukları denizciler İngiltere'den İstanbul Havalimanı'na indi.

Mahsur kalan denizcilerden Utku Töre, verdiği demeçte İstanbul Havalimanı’ndan Bursa’ya geçtiklerini ve orada karantina uygulamasının başlayacağını söyledi.

5 kişilik denizci ekibinin hepsini ayrı otobüslerle götürdüklerini söyleyen Utku Töre, ekibin birbirilerine yaklaştırılmadıklarını vurguladı.

"VİRA HABER'E TEŞEKKÜR EDERİZ"

Utku Töre kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederken, sürecin başında seslerini duyurmada yardımcı olan Vira Haber ailesine de özel olarak teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Bilka Denizcilik’e ait geminin bayrak değiştirme işlemleri için Cebelitarık’a giden Türk denizciler Utku Töre, Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman, İngiltere’de havalimanında mahsur kalmıştı.

CEBELİTARIK’A BAYRAK DEĞİŞİMİ İÇİN GİTTİK VE DÖNEMEDİK

İngiltere’de mahsur kalan denizcilerden Utku Töre, Vira Haber’e yaptığı açıklamalarında mahsur kalan denizci grubunun, Cebelitarık’ta geminin bayrak değişim işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, önceden aldıkları dönüş bileti gereği önce İngiltere’ye, oradan da Rusya üzerinden Türkiye’ye dönmek istediklerini belirtmişti.

RUS HAVA ŞİRKETİ RUS OLMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ ALMADI

İngiltere Havalimanına transit geçiş yapmak için gelen denizciler, Rusya’ya geçmek isterken, Rus hava şirketi Aeroflot, koronavirüs tedbirlerini gerekçe göstererek Rus vatandaşı olmadıkları için denizcileri kabul etmemişti.

Vizeleri olmaması nedeniyle İngiltere’de dolaşamadıkları için havaalanında mahsur kalmışlardı.

Daha sonra yetkililerin devreye girmesiyle önce bir otele yerleşmişlerdi. Utku Töre ve beraberindeki denizciler uçakla Türkiye’ye geldiler ve karantinaya alındılar.

Vira Haber