Sanmar’dan Soluk Kesen Operasyon

SANMAR’ın BOGACAY XXXIX serisi RAmparts 2400SX Class ASD Tug tipi römorkörünü İskoçya’da INEOS FPS’ye bağlı Hound Point Terminal’e götüren 6 mürettabatın hava yolu ulaşımıyla geri dönmesinin yolunun kapanması üzerine SANMAR yönetimi devreye girdi.

SANMAR’ın kiraladığı özel uçak aracılığıyla Antalya’ya gelen mürettebat 14 günlük karantinaya alındı. SANMAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, “Bizim için çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelir. Biz büyük bir aileyiz ve birbirimiz her durumda destekleriz” şeklinde konuştu.

Vira Haber