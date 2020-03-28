Vira Haber İngiltere'de Mahsur Kalan Denizcilere Ulaştı

Vira Haber - Furkan Emre Hasdemir | Özel Haber

Bilka Denizcilik’e ait geminin bayrak değiştirme işlemleri için Cebelitarık’a giden Türk denizciler Utku Töre, Mustafa Mete, Sinan Arıcıoğlu, Yusuf Türkmen ve Nurcan Karaduman, İngiltere’de havalimanında mahsur kaldı.

İngiltere’de mahsur kalan denizcilerden Utku Töre, Vira Haber’e açıklamalarda bulundu.

CEBELİTARIK’A BAYRAK DEĞİŞİMİ İÇİN GİTTİK VE DÖNEMEDİK

Utku Töre’nin aktardığı bilgiye göre, mahsur kalan denizci grubu, Cebelitarık’ta geminin bayrak değişim işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, önceden aldıkları dönüş bileti gereği önce İngiltere’ye, oradan da Rusya üzerinden Türkiye’ye dönmek istediler.

RUS HAVA ŞİRKETİ RUS OLMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ ALMADI

İngiltere Havalimanına transit geçiş yapmak için gelen denizciler, Rusya’ya geçmek isterken, Rus hava şirketi Aeroflot, koronavirüs tedbirlerini gerekçe göstererek Rus vatandaşı olmadıkları için denizcileri kabul etmedi.

ROMANYA VE BULGARİSTAN DA YARDIMCI OLMADI

Ardından Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen denizciler için bu ülkeler de kapıyı kapattı.

BÜYÜKELÇİLİK YARDIMCI OLMALI

Londra Heathrow Havaalanında mahsur kaldıklarını söyleyen Utku Töre, Büyükelçilikle irtibata geçtiklerini, büyükelçiliğin kayıt aldığını ancak onun dışında barınma yahut diğer temel ihtiyaçlar için henüz bir destekte bulunmadıklarını söyledi.

“HAVAALANINDA YATTIK KİMSE MÜDAHALE BİLE ETMEDİ”

İngiltere’deki yetkililerin de kendileriyle ilgilenmediklerini belirten Utku Töre, havaalanında yattıklarını ve hiçbir yetkilinin müdahale etmediğini söyledi.

İngiltere vizeleri olmadıkları için Havaalanından çıkamadıklarını belirten Utku Töre, Çalıştıkları firmanın bir süre kalacak yer ayarlamaya çalıştıklarını ama bu durumun uzun süremeyeceğini belirtti.

“14 AY KARANTİNADA KALMAYA RAZIYIM YETER Kİ YETKİLİLER YARDIMCI OLSUN”

“Burada mahsur kaldık, geri geldiğimde 14 ay bile karantinada kalmaya razıyım yeter ki ülkeme geri dönebilmek için yetkililer yardımcı olsun” diyen Utku Töre ve beraberindeki denizciler, bir an önce Türkiye’ye geri dönmek istiyorlar.