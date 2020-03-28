Sagopa KAJMER 17 Ağustos 1978 yılında Samsun’da doğmuştur. Sagopa Kajmer’in gerçek adı ise Mehmet Özyavuz’dur. İlk öğretim ve lise hayatını Samsun’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için 1977 yılında İstanbul’a gelmiştir. Sanatçının müzik serüveni ise Samsun’da yerel radyolarda yaptığı DJ’lik performansları ile başlamıştır. Fakat radyo programlarında Rapper M.C. takma ismini kullanmaktaydı.

Sanatçı 1988 yılında adım attığı sanat dünyasında hala aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuvvetmira isimli bir oluşum kurarak Türk Rap müziğine yenilik getiren Sagopa Kajmer sadece bir rapçi değil aynı zaman müzisyen, dj, mc ve yapımcıdır. Sagopa Kajmer müzik hayatına devam ederken kendisi gibi rap sanatçısı olan Kolera ile hayatını birleştirdi ve sonrasında birlikte Bendeki Sen albümünü çıkarttılar.

2001 yılında yapmış olduğu albüm Sözlerim Silahım ve 2002 yılında yapmış olduğu albümü İhtiyar Heybeti adlı çalışmalarında takma ad olarak Silahsız Kuvvet’i kullanmıştır. Sagopa Kajmer takma ismi ile çıkarmış olduğu ilk albüm çalışması ise On Kurşun’dur.

Sanatçının en başarılı albümleri arasında ise 2003 yılında çıkardığı Bir Pesimistin Gözyaşları adlı çalışmadır. Albüm iki cd’den oluşmaktaydı ve çıkmasının ardından Türkçe Rap için önemli dönüm noktalarından biri de olmuştur. 2004 yılında ise G.O.R.A. filmi için hazırlamış olduğu müzikler ile özellikle film için bestelemiş olduğu Al Bir de Buradan Yak şarkısı büyük ilgi çekmiştir ve kariyerinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Mp3 indir

Sagopa Kajmer’in sanat hayatı için büyük öneme sahip olan bir diğer çalışması ise Romantimaz’dır. Bu albüm ise 19 şarkı ve 4 skitten oluşmaktadır. Albümü çıkardığı yıl Vasiyet adlı şarkısı ile Kral Tv tarafından düzenlenmekte olan Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Klip ödülüne layık görülmüş ve kazanmıştır.

Sagopa Kajmer 2005 yılında ise kendi müzik şirketi Melankolia Müzik’i kurmuş ve 2006 yılında bu etiket ile Kafile isimli derleme bir albüm çıkarmıştır. Sanatçı 2007 yılında ise İkimizi Anlatan Bir Şey ve 2010 yılında Bendeki Sen adlı albümleri çıkarmıştır. Son Çıkan Mp3ler 2010 yılında ise Yeraltı Kafilesi’nin yapımcılığını yapmış ve 2011 yılında Saydam Odalar albümünü çıkarmıştır. 2012 yılında Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internetten yayınladıktan sonra 2013 yılında albüm çıkarmayacağını resmi olarak açıklamıştır.